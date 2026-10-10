karabük tso'nun yeni başkanı ömer ayar oldu

Karabük TSO'da yeni başkan belirlendi:

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meclis üyelerinin ilk toplantısında yapılan seçimde Ömer Ayar başkanlığa seçildi. İki listenin yarıştığı oturumda Ayar, toplam 13 oy alarak göreve getirildi.

seçim sonucu ve oy dağılımı:

Seçimde Ayar'ın rakibi Fatih Çapraz 10 oy aldı. Toplam kullanılan oylar içinde 1 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla meclis yeni başkan etrafında birleşmiş oldu.

yönetim kurulu ve başkanın mesajı:

Seçim sonucuna göre yönetim kurulunda Zeynep Özden, Ahmet Saltoğlu, Erol Karadeniz, Hakan Kafalı, Kamil Ünal ve Ömer Yeğin yer aldı. Yeni başkan Ömer Ayar, gazetecilere yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı ve Karabük için yapılacak hizmetlere odaklanacaklarını belirtti. Ayar, seçimin kaybedeni olmadığını ifade ederek, sonucun hayırlı olmasını diledi.

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) MECLİS ÜYELERİNİN İLK TOPLANTISINDA YAPILAN SEÇİMDE ÖMER AYAR, 13 OY ALARAK BAŞKAN SEÇİLDİ.