Kayseri Adana lezzet festivalinde tarih ve tatları ön plana çıkarıyor

Kayseri festivalde hangi değeri sergiliyor:

Kayseri, 10. Adana Lezzet Festivali kapsamında açtığı stantla kentin tarihî dokusunu, turizm olanaklarını ve gastronomi mirasını geniş bir izleyici kitlesine taşıyor. Etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği iş birliğiyle organize edilen tanıtım çalışmasının bir parçası olarak şehrin marka değerini güçlendirmeyi hedefliyor.

gastronomi ve coğrafi işaretlerin vurgulanması:

Standta Kayseri'nin özgün lezzetleri ile coğrafi işaretli ürünleri öne çıkarılıyor; ziyaretçilere sunulan tatların yanı sıra bu ürünlerin kökeni ve üretim kültürü hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun tarafından verilen bilgiler, kentin mutfak mirasının turizm ile nasıl entegrasyon sağladığını ortaya koyuyor.

tanıtım stratejisi ve kente olan katkı:

Kayseri, sadece gastronomi ile değil tarihî ve turistik değerleriyle de festival ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor. Kentin 2027 ve 2029 için aldığı başlıklar da tanıtım söylemine dahil edilerek uzun vadeli marka bilinirliği hedefleniyor; özellikle 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edilmeleri, Kayseri'nin ulusal ve uluslararası tanıtım hamlelerine ivme kazandırıyor.

Festival alanında kurulan Kayseri standı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor; bu ilgi, kentin kültürel, turistik ve gastronomik değerlerinin farklı şehirlerde anlatılmasının marka değerine doğrudan katkı sağlayacağını gösteriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bu tanıtım faaliyetleri, kentin ziyaretçi çekme potansiyelini artırmaya ve yerel ekonomiyi canlandırmaya yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KAYSERİ VALİLİĞİ İŞ BİRLİĞİYLE 10. ADANA LEZZET FESTİVALİ’NDE YERİNİ ALAN KAYSERİ, KÖKLÜ TARİHİ, KÜLTÜREL MİRASI, TURİZM POTANSİYELİ VE GASTRONOMİ DEĞERLERİYLE ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.