Denizli'de küçük adımlar, büyük umutlara dönüştü

Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi, özel ihtiyaçlı bireylerin günlük yaşam becerilerini güçlendirmeye yönelik hizmetleriyle dikkat çekiyor. Merkezin desteğiyle Down sendromlu 5 yaşındaki Hüseyin Fatih Hız bir yıllık düzenli rehabilitasyon sürecinin ardından bağımsız yürümeyi başardı.

merkezin sunduğu hizmetler:

Merkezdeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, kayda değer bir uzmanlık ağıyla hizmet veriyor. Pediatrik fizyoterapi, uzay terapi, manuel terapi ve nörolojik terapi gibi dört ana alanda birebir seanslar sunuluyor. Hizmetler yaş ayrımı olmaksızın tüm kayıtlı vatandaşların kullanımına açık olup, amaç bireylerin motor becerilerini geliştirerek günlük yaşamda mümkün olduğunca bağımsız hareket etmelerini sağlamak.

hüseyin fatih'in gelişim süreci:

Merkeze yaklaşık bir yıl önce emekleme aşamasındayken getirilen Hüseyin Fatih için uzman ekip tarafından detaylı değerlendirmeler yapıldı ve çocuğun potansiyeline uygun bireysel bir gelişim planı oluşturuldu. Fizyoterapist Eşmen Kaya Alparslan yönetimindeki program, gövde kontrolü ve kas kuvvetini destekleyen egzersizlerden başlayarak kademeli denge ve yürüyüş çalışmaları üzerine kuruldu. İlk dönemlerde destekli ayakta durma ve denge provası yapıldı; sonraki aşamalarda adım alma çalışmalarına ağırlık verildi.

Sürecin son beş ayında belirgin bir ivme yaşandı: bugün Hüseyin Fatih, yaklaşık 3 metre boyunca desteksiz yürüyebiliyor ve tek ayak üzerinde durma gibi ileri düzey denge becerilerini sergiliyor. Bu ilerleme aileye ve uzman ekibe büyük moral verdi.

aile ve uzman görüşleri:

Hüseyin Fatih’in annesi Meral Hız süreci şöyle anlattı: "Buraya başladığında yürümüyor, bebek arabasında geliyorduk. Yaklaşık bir sene oldu buraya başlayalı; önce yürümek istemiyordu, sürekli kucak istiyordu. Şu an bağımsız şekilde her şeyi yapıyor ve artık daha mutlu. Desteği ve bizlere sunduğu imkânlar için Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanımıza çok teşekkür ederim."

Fizyoterapist Eşmen Kaya Alparslan, rehabilitasyonun bireysel farklılıklara göre planlandığını vurguladı: "Down sendromlu çocuklarda kas tonusu, denge, koordinasyon ve kaba motor beceriler açısından belirgin bireysel farklılıklar görülebilmektedir. Her çocuk kendi hızında ilerler. Hüseyin Fatih’in süreci tamamen onun ihtiyaçları ve potansiyeli doğrultusunda titizlikle planlandı."

Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin disiplinlerarası yaklaşımı ve düzenli takip sistemi, benzer durumdaki çocuklar için erken müdahale ve sürdürülebilir destek sağlanmasının önemini bir kez daha gösterdi. Aileler ve uzmanlar, küçük başarıların uzun vadede yaşam kalitesini nasıl değiştirdiğine birlikte tanıklık ediyor.

DOWN SENDROMLU 5 YAŞINDAKİ HÜSEYİN FATİH HIZ, DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELSİZ SPOR VE YAŞAM MERKEZİ’NDE ALDIĞI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DESTEĞİYLE BAĞIMSIZ YÜRÜMEYE BAŞLADI. BİR YIL ÖNCE EMEKLEME AŞAMASINDA MERKEZE GELEN HÜSEYİN FATİH’İN GELİŞİMİ, AİLESİNE BÜYÜK MUTLULUK YAŞATTI.