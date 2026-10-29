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Geleceğe köprü: Ceylan Emet İlkokulu'nda kültür evi açıldı

Bolvadin'de Ceylan Emet İlkokulu bünyesinde açılan Kültür Evi, geleneksel değerleri koruyan ve öğrencilere yaşayan bir tarih eğitim alanı sunuyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Geleceğe köprü: Ceylan Emet İlkokulu'nda kültür evi açıldı

kültür evi hizmete girdi:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, eğitimde vizyoner projeleriyle bilinen İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş öncülüğünde Ceylan Emet İlkokulu bünyesinde oluşturulan Kültür Evi törenle hizmete girdi. Açılışa okul müdürleri ve kurum amirleri katıldı.

amaç ve işlevleri:

Geçmişin geleneklerini ve köklü kültürel değerleri en saf hâliyle yansıtmayı hedefleyen bu mekan, öğrencilerin milli şuurla yetişmesine katkı sağlayacak. Sadece sergilenen eşyaların bulunduğu bir müze olmanın ötesinde, tarih ile gelecek nesiller arasında bağ kuran yaşayan bir öğrenme ortamı olarak planlandı.

eğitimsel katkı ve beklentiler:

Kültür Evi, öğrenciler için zenginleştirilmiş ders dışı etkinliklere, proje çalışmalarına ve kültürel atölyelere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Okul yönetimi ve ilçe milli eğitim teşkilatı, bu tür mekanların gençlerin kültürel kimlik ve aidiyet hissini güçlendireceğini vurguladı.

Bolvadin’de eğitime kazandırılan bu yeni yapı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş’in yönlendirdiği vizyoner projeler arasına önemli bir katkı olarak eklendi ve toplumla okulun bağlarını güçlendirmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, EĞİTİMDE VİZYONER PROJELERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİREN İLÇE...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, EĞİTİMDE VİZYONER PROJELERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİREN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN "KÜLTÜR EVİ" TÖRENLE HİZMETE GİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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