Darıca'da parklar ve şehitlikler yeni çehresine kavuşuyor

Darıca'nın yeşil dokusu mevsimlik çiçeklerle canlanıyor

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında mevsimlik çiçek dikimlerine hız verdi. Parklardan ortak yaşam alanlarına, cadde ve meydanlardan şehitliklere kadar uzanan noktalar, farklı türlerdeki bitki ve çiçeklerle donatılarak görsel bütünlük sağlanıyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler; fiziksel düzenleme, toprak hazırlığı, sulama altyapısının kontrolü ve mevsime uygun çiçek dikimini eş zamanlı yürütüyor. Amaç, sadece estetik bir iyileştirme yapmak değil; kent içindeki yeşil alanların kullanımını artırmak, dinlenme ve sosyalleşme alanlarını daha konforlu hâle getirmek. Mevsimlik çiçek seçimi, iklim koşulları ve alanın kullanım biçimi dikkate alınarak planlanıyor.

şehitlik bakımına özel özen:

Şehitliklerde yapılan düzenlemeler ise hem estetik hem de saygı boyutunu taşıyor. Ekipler, şehitliklerin temizliği, bakım ve çevre düzenlemesini titizlikle gerçekleştiriyor; bu alanlarda kullanılan peyzaj uygulamaları, anma mekânlarının huzurlu ve düzenli görünmesini hedefliyor. Bu çalışmalar, vatan uğruna canlarını feda edenlerin hatırasına sahip çıkma anlayışının bir parçası olarak yürütülüyor.

Muzaffer Bıyık ise belediyecilik anlayışlarının yeni alanlar oluşturmanın yanı sıra mevcut güzellikleri korumak ve geliştirmek üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Bıyık, ilçede daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir ortak alanlar sağlamak için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirtti ve bu çabaların hem bugünü hem de geleceği güzelleştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Darıca Belediyesi, doğal güzellikleri koruma ve yeşil alanları geliştirme hedefiyle planlı çalışmalarını sürdürürken, yapılan düzenlemeler ilçenin farklı noktalarında kısa sürede gözle görülür bir değişim yaratıyor.

DARICA'DA GENELİNDEKİ PARK, BAHÇE VE ŞEHİTLİKLER MEVSİMLİK ÇİÇEKLERLE DONATILARAK İLÇE RENKLENDİRİLİYOR.