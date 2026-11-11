Geleceğe nefes: Altınyayla’da 202 bin 500 fidan toprakla buluştu

Altınyayla'da fidan dikimi seferberliği

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde düzenlenen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında son dönemde yoğun bir dikim programı yürütüldü. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlikte, bölge halkı ve kurum temsilcileri bir araya geldi.

Etkinlik ayrıntıları:

Altınyayla-Kangal yolu üzerinde bulunan Altınyayla Göleti çevresinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Kaymakam Ahmet Baz, Belediye Başkanı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak yerel ölçekte yeşillendirme çabasına destek verdi.

Büyüklük ve zamanlama:

Yetkililer, ilçede son bir ay içinde toplam 202 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu bildirdi. Bu çalışmaların, bölgenin çevresel dokusuna katkı sağlamak ve geleceğe yeşil bir miras bırakmak amacıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Yerel yetkililer ve katılımcılar, düzenlenen fidan dikim etkinliklerinin süreklilik kazanmasının önemine dikkat çekti ve benzer projelerin artırılması çağrısında bulundu.

SİVAS’IN ALTINYAYLA İLÇESİNDE SON BİR AYDA 202 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.