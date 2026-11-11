Manisa ilçelerinde 1.470 fidanla ağaçlandırma seferberliği

Manisa'da 11 Kasım etkinlikleri

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Manisa'nın dört ilçesinde düzenlenen fidan dikim programlarında yerel yöneticiler, orman ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler sahadaydı. Salihli, Kula, Alaşehir ve Sarıgöl'deki etkinliklerde toplam 1.470 fidan toprakla buluştu; amaç hem yangından zarar gören alanların onarımı hem de yeni orman alanları oluşturmak olarak açıklandı.

Salihli'de 750 fıstık çamı dikildi

Salihli'de Gümüşçayı mevkiinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 750 fıstık çamı fidanı, 3 dönümlük orman arazisine dikildi. Programa Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Ertan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, orman ekipleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan, öğrencilerle birlikte fidan dikerek can suyu verdi ve orman varlığının artırılmasının ve yeşil vatanın korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en değerli emanetlerden biri olduğunu vurguladı.

Kula'da yangın bölgesinde ağaçlandırma çalışması

Kula'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl "Türkiye Yüzyılına Nefes" sloganıyla yürütülen program çerçevesinde, Kula Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda Seyitali Mahallesi Gargar mevkisinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Bölge, geçen aylarda meydana gelen orman yangınında zarar görmüştü ve etkinlik, zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesine odaklandı.

Etkinliğe Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Cumhuriyet savcıları Burak Efe Koç ve Muhammet Mustafa Kiraz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Altuntaş, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Sarıgöl'de 220 fidanla yerel katılım

Sarıgöl'de Selimiye Mahallesi Dutlukuyu mevkiinde düzenlenen etkinlikte 220 adet fıstık çamı ve selvi fidanı toprakla buluşturuldu. Sarıgöl Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Alaşehir'de adalet ormanına 500 fidan

Alaşehir'de Matarlı Mahallesi'ndeki Adalet Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte 500 fidan toprakla buluştu. Alaşehir Orman İşletme Şefliği tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş, Belediye Başkan Vekili Ersin Dağdelen, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Yeşilyurt Orman İşletme Şefi Cihat Yıldırım, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Alaşehir Orman İşletme Şefi Muhammed Yıldız yapılan bilgilendirmenin ardından ilk fidanı Kaymakam Ercan Öter ile birlikte diktiğini, alana 200 selvi ve 300 fıstık çamı olmak üzere toplam 500 fidan kazandırıldığını aktardı.

Yerel yönetimlerin, orman teşkilatlarının ve vatandaşların bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen bu kampanyalar, hem yangından etkilenen alanların onarımına hem de yeni ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağladı. Salihli, Kula, Sarıgöl ve Alaşehir'deki etkinlikler, öğrenci katılımı ve protokol desteğiyle tamamlandı ve bölgesel ağaçlandırma hedeflerine yönelik somut adımlar atıldı.

MANİSA’NIN SALİHLİ, KULA, ALAŞEHİR VE SARIGÖL İLÇELERİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA FİDAN DİKİM ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ.