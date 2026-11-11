Anamur’da yangından etkilenen alana fidan seferberliği

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği Anamur Uçarı mevkisinde gerçekleştirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe nefes, dünyaya barış" sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Anamur Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Uçarı mevkisinde düzenlenen organizasyona Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik boyunca fidan dikimiyle yürütülen çalışmalar drone ile havadan kayıt altına alındı.

Yangın bölgesinin yeniden ağaçlandırılması

Kaymakam Kemal Duru, bölgede Mart 2022'de çıkan yangında yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğünü ve 316 kızılçam ağacının yandığını hatırlattı. Yangının ardından 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını, ancak kuraklık nedeniyle istenilen verimin alınamadığını söyledi. Bu yüzden 2025 yılında yeniden başlatılan çalışmaların devam ettiği ve 2026 Milli Ağaçlandırma Günü'nde alanın yeniden yeşillendirilmesi amacıyla yeni fidanların dikildiği belirtildi.

Diyanet ve yerel katılımın önemi

Anamur Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, yangından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması çalışmalarının süreceğini vurguladı. Ayrıca Anamur İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ayrı bir programda İlçe Müftüsü Mehmet Fidan ile din görevlileri ve Diyanet gençlik üyeleri çevre bilinci ve "yeşil vatan" vurgusuyla fidan dikti.

Etkinlik, fidanların toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi; yetkililer ve yerel katılımcılar, ağaçlandırma çalışmalarının takip edileceğini ve alanın uzun vadede yeniden yeşertilmesi için çaba gösterileceğini belirtti.

MERSİN’İN ANAMUR İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA 'GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ' SLOGANIYLA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.