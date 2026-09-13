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Geleceğe umut: Erzurum emniyeti çocuklarla eğitim için buluştu

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Polis Eşleri Derneği'nin düzenlediği Eğitime Destek Geleceğe Umut buluşmasında çocuklar hediye aldı, oyunla eğlendi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 08:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Geleceğe umut: Erzurum emniyeti çocuklarla eğitim için buluştu

Eğitime destek geleceğe umut buluşması

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi Fahri Başkanı Aynur Karaburun öncülüğünde gerçekleştirilen Eğitime Destek Geleceğe Umut Buluşması, müdürlük konferans salonunda teşkilat mensuplarının çocuklarını bir araya getirdi. Etkinlik, Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Müdürün mesajı ve çocukların katılımı:

Müdürlükten yapılan paylaşımda, Onur Karaburun'un 2026-2027 eğitim-öğretim yılını kutladığı ve yeni dönemin tüm öğrencilere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi temennisinde bulunduğu aktarıldı. Karaburun, çocuklara mikrofon uzatarak duygu ve düşüncelerini dinledi ve eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Etkinlik kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Oyun alanı ve katılımcı isimleri:

Programın ardından çocuklar, müdürlük bünyesinde kurulan oyun alanında doyasıya eğlendi. Etkinlikte ayrıca İl Emniyet Müdür Yardımcıları Okan Tekin ve Özgül Aykut ile Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Özlem Tekin de yer aldı. Yapılan açıklamada, tüm öğrencilere başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı dilendi.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ ONUR KARABURUN, POLİS EŞLERİ DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİ FAHRİ BAŞKANI AYNUR...

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ ONUR KARABURUN, POLİS EŞLERİ DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİ FAHRİ BAŞKANI AYNUR KARABURUN İLE BİRLİKTE; POLİS EŞLERİ DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİ İLE SOSYAL HİZMETLER VE SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZESİNDE DÜZENLENEN "EĞİTİME DESTEK GELECEĞE UMUT BULUŞMASI"NDA TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZIN ÇOCUKLARI İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KONFERANS SALONUNDA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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