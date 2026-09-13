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Bilecik'te kadın hizmetleri masaya yatırıldı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantısında kadın hizmetlerinin güncellenmesi, etkinleştirilmesi ve denetim planları görüşüldü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te kadın hizmetleri masaya yatırıldı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde değerlendirme

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kadın alanında yürütülen çalışmalar, sunulan hizmetler ve kuruluşların faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı.

yürütülen çalışmalar ve hizmetlerin güncellenmesi:

Toplantıda mevcut çalışmaların gözden geçirilmesi, hizmetlerin ihtiyaçlara daha etkin yanıt verecek biçimde güncellenmesi ve hizmet sunumunda kalite artışının sağlanması konuları ön plana çıktı. Kurum yetkilileri, hizmetlere ilişkin veri toplama ve analiz süreçlerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

denetim ve uygulama planlamaları:

Katılımcılar ayrıca kuruluşlarda yapılması gereken denetimlerin programlanması ve denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesine yönelik planlamalar yaptılar. Bu kapsamda kurum içi eşgüdümün artırılması ve denetim bulgularının hizmet iyileştirmeye dönük kullanılması hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan toplantıya ilişkin olarak, "Kadınlara yönelik hizmetlerimizin etkin ve nitelikli şekilde sürdürülmesi büyük önem taşıyor." dedi ve kuruluşların çalışmalarını düzenli olarak değerlendirerek hizmetlerin geliştirilmesi yönünde çalışmaların süreceğini vurguladı.

Toplantı, hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik yol haritalarının oluşturulması ve denetim süreçlerinin netleştirilmesi kararıyla sona erdi.

BİLECİK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, KADIN ALANINDA...

BİLECİK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, KADIN ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR, SUNULAN HİZMETLER VE KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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