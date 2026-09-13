Bilecik'te narkotik ekiplerinin operasyonunda metamfetamin ve bong ele geçirildi

operasyon ve ele geçirilenler:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile bong aparat ele geçirildi.
soruşturma ve yasal süreç:
Operasyonda, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 2 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!