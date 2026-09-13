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Bilecik'te narkotik ekiplerinin operasyonunda metamfetamin ve bong ele geçirildi

Bilecik'te narkotik ekiplerinin operasyonunda muhtelif miktarda metamfetamin ile bong aparatı ele geçirildi; 2 şüpheli bulundurma suçundan yakalandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te narkotik ekiplerinin operasyonunda metamfetamin ve bong ele geçirildi

operasyon ve ele geçirilenler:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile bong aparat ele geçirildi.

soruşturma ve yasal süreç:

Operasyonda, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 2 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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