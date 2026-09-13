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Şanlıurfa'da gece yarısı levhaların devrilmesiyle 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda damperi açık olduğu öne sürülen kamyonun çarptığı levhalar, arkadaki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da gece yarısı levhaların devrilmesiyle 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da gece yarısı levhaların devrilmesiyle 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu üzerinde, GAP Havalimanı yakınlarında dün gece geç saatlerde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Olayda, damperi açık olduğu iddia edilen bir kamyonun yol kenarındaki trafik levhalarına çarpması sonucu levhalar devrilerek arkadan gelen otomobilin üzerine düştü.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre kamyon, gece saatlerinde damperi açık biçimde seyir halindeyken yol üzerindeki levhalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle levhalar devrilerek arkasında seyreden otomobilin üzerine geldi. Kazada otomobilde bulunan kişilerin tamamı çeşitli yerlerinden yaralandı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı ve çarpmanın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayda adı geçen yerleşim, güzergâh ve sayı bilgilerinin yetkililerce doğrulandığı aktarılırken, kamyonun damperinin açık olup olmadığı gibi noktalar soruşturma sonucu netleşecek.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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