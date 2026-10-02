Karapınar Caddesi'nde direksiyon hakimiyeti kaybı: çocuğa çarpan motosiklet işletmeye daldı

Kaza yerinde yaşananlar:

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde bir çiğköfte işletmesinin önünde meydana gelen kazada, Muhammet Duhan K. yönetimindeki 02 AGU 142 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Motosiklet, önünde oturan Yusuf Erdem Ö. isimli çocuğa çarptıktan sonra işletmenin önüne girerek durdu. Olay anında çevrede bulunanlar tarafından yetkililere haber verildi.

yaralanan ve müdahale:

Kazada yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumuyla ilgili resmi bir detay paylaşılmadı.

soruşturma süreci:

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve kazanın oluş nedenine dair soruşturma devam ediyor. Plakası belirtilen motosiklet ve sürücü ile ilgili işlemler yetkililerce yürütülüyor.

Olay, Karapınar Caddesi'ndeki işlek bir noktada gerçekleşmesi nedeniyle kısa süreli trafik ve işyeri çevresinde hareketlilik oluşturdu. Kazayla ilgili bilgiler yetkililer tarafından doğrulanarak paylaşılmaya devam edecek.

ADIYAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN ÇOCUĞA ÇARPIP İŞLETMEYE DALMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.