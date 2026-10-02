Petrol Ofisi ve Tchibo'dan istasyonlarda kahve ikramı

Petrol Ofisi istasyonlarında Dünya Kahve Günü'ne özel ikram

Petrol Ofisi, 1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında Tchibo iş birliğiyle İstanbul'daki üç istasyonunda misafirlerine ücretsiz kahve sundu. Etkinlik, markanın istasyon deneyimini zenginleştirme çabalarının pratik bir yansıması olarak gerçekleşti.

etkinlik rotası ve ikramlar:

Gün boyu Tchibo kahve aracıyla gerçekleştirilen aktivitenin ilk durağı Ataşehir oldu. Araç daha sonra Koşuyolu ve Fenerbahçe istasyonlarında konuklarla buluştu. Etkinlik boyunca misafirlere hem sıcak hem de soğuk seçenekler sunuldu ve toplamda yüzlerce fincan ikram edildi.

müşteri deneyimine odaklı hizmet anlayışı:

Petrol Ofisi, Türkiye’nin en geniş akaryakıt dağıtım ağına sahip şirketlerinden biri olarak istasyonlarını yalnızca yakıt verilen noktalar olmaktan çıkarmayı hedefliyor. Şirket, hizmet yelpazesini market ve yeme-içme seçeneklerinden dijital hizmetlere, kişiselleştirilmiş çözümlerden farklı marka iş birliklerine kadar genişleterek müşterilerinin yolculuklarına değer katmayı sürdürüyor.

Bu yaklaşımın merkezinde ise şirketin benimsediği "Siz Ne İsterseniz O" anlayışı yer alıyor; Petrol Ofisi, bu prensip doğrultusunda küçük mola deneyimlerini de hizmet stratejisinin bir parçası haline getiriyor.

PETROL OFİSİ, 1 EKİM DÜNYA KAHVE GÜNÜ KAPSAMINDA TCHİBO İŞ BİRLİĞİYLE İSTANBUL’DAKİ ÜÇ FARKLI İSTASYONUNDA MİSAFİRLERİNE KAHVE İKRAMINDA BULUNDU.