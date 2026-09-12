Geleceğin mühendisleri gökyüzünde yarışıyor: ROKETSAN yarışması Aksaray'da başladı

Yarışma kapsamı ve katılımcılar:

TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 9. kez düzenlenen ROKETSAN Roket Yarışması'nın 2026 final etabı, 7-13 Eylül tarihlerinde Aksaray Hisar Atış Alanında gerçekleştirildi. Yarışmaya bu yıl lise, orta irtifa, yüksek irtifa, zorlu görev, özgün hibrit yakıt motorlu roket ve özgün sıvı yakıt motorlu roket kategorilerinden toplam 2 bin 139 takım başvurdu. Ön eleme süreçlerini tamamlayan 73 takım finalde füzelerini ateşleyerek yeteneklerini sergiledi.

Geçen yıl Malezya'dan üç takımın katılımıyla başlayan uluslararası yönelim, 2026'da güçlenerek devam etti. Final etabında uluslararası kategoride Malezya, Suudi Arabistan, Hindistan, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Endonezyadan gelen toplam yedi takım mücadele ediyor.

Final etabının akışı ve ödüller:

Final etabında takımlar belirlenen görevleri yerine getirip roketlerini hedefledikleri irtifalara çıkarmaya çalıştı. Yarışmada teknik doğruluk, görev tamamlama ve güvenlik koşulları ön planda tutuldu. Kendi kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde alacak.

ROKETSAN yetkililerinin değerlendirmesi:

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, organizasyonun giderek uluslararası bir boyut kazandığını vurguladı. İkinci, organizasyonun amacının gençlerin uzay ve savunma teknolojileri alanındaki kabiliyetlerini geliştirmek olduğunu belirterek, "Burada yarışmacıların kaybedeni yok" diye konuştu. Buna ek olarak İkinci, yıllara yayılan kategori çeşitliliğinin (alçak, orta, yüksek irtifa; zorlu görevler; kademe ayırma görevleri) teknoloji seviyesini yukarı taşıdığını ifade etti.

İkinci, ayrıca yakın zamanda fırlatılan İHA-300'ün hedefine ulaştığını ve kısa süre içinde envantere gireceğini söyledi. İHA-300'ün 300 kilometrenin üzerindeki hedeflere yönelik hava-yer mühimmatı rolü ve SİHA'ların menzilini artırmadaki stratejik önemine işaret eden İkinci, havadan yere atılan balistik füze ailelerinin genişletilmesi, arayıcı başlık ve sensör entegrasyonlarıyla kabiliyetlerin artırılacağını belirtti.

Gençlerin deneyimleri ve hedefleri:

Ankara'dan katılan lise öğrencisi Tuğrul Alp Erdoğan, takımının gerçekleştirdiği atışın başarılı olduğunu ve roketlerini 3.170 metreye çıkardıklarını aktardı. Erdoğan, paraşüt kurtarma sürecini tamamladıklarını ve görevlerini "yüzde 100 başarıyla" sonuçlandıracaklarına inandıklarını söyledi. Erdoğan ayrıca bu yarışmanın sadece bir etkinlik olmadığını; gelecekte Türkiye'nin uzay projeleri için gerekli insan kaynağının ve teknolojik altyapının simülasyonu olduğunu vurguladı: "Biz burada geleceği simüle ediyoruz."

Üniversite öğrencileri de yarışmanın önemine dikkat çekti. Mehmet Ali Fuat Güney, gençlerin atılımlarının ülkenin insan gücünü ve teknolojik kapasitesini yükselteceğini belirtirken, Rahime Şevval Ulutaş ise bilginin nesiller arasında aktarılmasının ve yeni katılımcıların yetiştirilmesinin hedefleri olduğunu ifade etti.

Organizatörler ve yarışmacılar, yarışma sürecinin hem teknik yetenekleri geliştirdiğini hem de ekip çalışması, problem çözme ve sahada uygulama tecrübeleri kazandırdığını belirtiyor. Final etabı Aksaray'da yoğun bir tempoda sürerken, dereceye giren ekipler gelecek ay Şanlıurfa'da düzenlenecek ödül töreninde buluşacak.

ROKETSAN'ın roket yarışması Aksaray'da başladı