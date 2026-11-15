kıbrıs türk halkı masadan kaçan taraf olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır

Erhürman: siyasi eşitlik ve sonuç odaklı müzakere önceliğimizdir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümünde izledikleri yaklaşımı ve önceliklerini ayrıntılı biçimde anlattı. Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi törende Erhürman, Kıbrıs Türk halkının tutumunu geçmiş örneklerle ilişkilendirerek ortaya koydu.

Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir masadan kaçan taraf olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır ifadesini kullanan Erhürman, 2004 Annan Planı referandumunda sergilenen irade ile 2017 Crans-Montana görüşmelerindeki tutumun bu anlayışın göstergesi olduğunu vurguladı.

Müzakere yöntemi ve eşitlik vurgusu:

Erhürman, geçmişte sonuç vermeyen yöntemlerin tekrarlanmasının farklı sonuçlar doğurmayacağına dikkat çekti. Değişmesi gerektiğini belirttiği unsur, Kıbrıs Türk halkının eşitliğinin pazarlık veya al-ver konusu yapılabileceğini varsayan zihniyet oldu. Cumhurbaşkanı, siyasi eşitliğin tartışmaya açılacağı, sonuç odaklı olmayan ve ucu açık süreçleri kabul etmeyeceklerini net biçimde ifade etti.

Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim arzumuz, yalnızca müzakere masasına oturmak değildir. Arzumuz, çözüm ihtimali bulunan, siyasi eşitliği güvence altına alan, sonuç almayı hedefleyen ve tarafların iradesini gerçek anlamda dikkate alan bir süreci başlatmaktır. Bu yaklaşım, Kıbrıs Türk tarafının müzakere iradesinin niteliğini ve beklentisini tanımlıyor.

Uluslararası temaslar ve Türkiye ile istişare:

Cumhurbaşkanı Erhürman, görevlerini devraldıkları günden bu yana Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını uluslararası platformlarda anlatmak için yoğun diplomatik temaslarda bulunduklarını kaydetti. Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yapılan görüşmelerde dört maddelik metodolojilerini ve güven artırıcı önlemlere ilişkin yaklaşımlarını aktardıklarını belirtti.

Erhürman, Kıbrıs sorununda sonuç alınabilecek süreçlerin önünü açmak amacıyla Türkiye ile tam istişare halinde hareket ettiklerini, diplomasi ve diyalogun önemini vurguladıklarını söyledi. Kapsamlı çözüm müzakereleri için zemin oluşmadığı takdirde iki halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak iş birliklerine odaklanacaklarını dile getirdi.

Haklar, kaynaklar ve eşit kurucu ortaklık:

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adanın iki eşit kurucu ortağından biri olduğunu belirterek enerji, hidrokarbonlar, deniz yetki alanları, güvenlik, ticaret yolları ve bölgesel iş birliğinde Kıbrıs Türk halkının iradesi dikkate alınmadan karar alınamayacağını söyledi. Söz konusu alanlarda Kıbrıs Rum tarafı ne kadar egemense, Kıbrıs Türk tarafı da o kadar egemendir vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı, kimsenin hakkına göz dikmediklerini; ancak Kıbrıs Türk halkının haklarının yok sayılmasına ya da geleceğinin başkaları tarafından şekillendirilmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Gençlik, spor ve uluslararası katılım hakları:

Erhürman, Kıbrıs Türk gençlerinin spor alanında, bilim insanlarının bilim dünyasında, sanatçıların kültür ve sanat platformlarında, iş insanlarının ise uluslararası ticarette hak ettikleri yeri alabilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çocukların doğum yerleri üzerinden ayrımcılığa uğramasını ve gençlerin dünyaya açılmasının önüne engeller çıkarılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Erhürman, bir halkın çözüm iradesi defalarca kanıtlanmışken çözümsüzlüğün bedelinin o halka ödetilmesinin adil veya kabul edilebilir olmadığını söyledi. Türkiye'nin desteğiyle uluslararası kuruluşlar nezdinde Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmayı sürdüreceklerini ifade etti; adı geçen kuruluşlar arasında Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yer aldı.

İç politika ve gelecek perspektifi

Konuşmasında iç meseleleri de ele alan Erhürman, adalet, eşitlik, demokrasi, liyakat ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir yaşamın önemine işaret etti. Gençlerin geleceklerini yurt dışında aramak zorunda kalmadığı, kadınların eşit fırsatlara sahip olduğu ve tüm vatandaşların kendilerini güvende hissettiği bir ülke hedefi vurgulandı.

Erhürman, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere varoluş mücadelesinin önderlerini anarak sözlerini tamamladı: Biz bu toprakların asli sahibiyiz. Bu topraklarda hep vardık, bugün varız ve daha da güçlenerek, varlığımızı ve eşitliğimizi bütün dünyaya daha gür bir sesle haykırarak, hep birlikte, hep var olacağız. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu çağrı ile sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 43'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir masadan kaçan taraf olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" dedi.