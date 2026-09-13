Odunpazarı'nda hafif ticari araç yan yattı, 5 kişi hafif yaralandı

Kaza yerinde çarpışma ve araçların durumu:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Teknoloji Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İ.B. yönetimindeki 35 BJF 353 plakalı SUV tipi araç ile M.Ç. idaresindeki 26 AIP 164 plakalı hafif ticari araç birbirine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç savrularak devrildi ve yan yattı. Kaza sırasında araçlarda büyük hasar oluştuğu belirtilirken, olayla ilgili sebepler polis ekipleri tarafından inceleniyor.

yaralılar ve acil müdahale:

Kazada, SUV araçta bulunan 4 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü M.Ç. olmak üzere toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili görgü tanıklarının ifadelerini alarak ve araçların pozisyonunu inceleyerek soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın nedeninin trafik koşulları ve sürücü davranışları açısından değerlendirileceğini kaydetti.

ESKİŞEHİR'DE SUV TİPİ ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.