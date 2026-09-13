Rumkale’de su sporları festivali yedinci kez Fırat kıyılarını canlandırdı

Rumkale kıyılarında su sporları coşkusu:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, tarihi Rumkale manzarasında hafta boyunca sürdü. Toplam 4 bin 440 sporcunun katıldığı organizasyon; doğa yürüyüşü, yüzme, bisiklet, çadır kampları ve özellikle dragon bot yarışları başta olmak üzere çok sayıda branşa ev sahipliği yaptı.

gösteriler ve yarışlar:

Festival süresince izleyiciler, flyboard, jet ski, jetcar, paramotor ve banana gibi su ve hava gösterilerini yakından izleme fırsatı buldu. En yoğun ilgiyi çeken etkinliklerden biri olan Türkiye Dragon Bot Yarışması'nda 37 takım ve 740 sporcu kürek çekti; Gaziantep’i 10 takım temsil etti. Takımlar uyum, dayanıklılık ve mücadele gücünü ortaya koyarken, Rumkale’nin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri de yarışlara ayrı bir renk kattı.

protokol konuşmaları ve ödül töreni:

Festival açılışında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, organizasyonu koordine edenlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Ben çok heyecanlıyım. Burayı ilk gördüğümde de çok heyecanlanmıştım. Buradaki güzellikten ne şehrin ne ülkenin haberi vardı. Şimdi her geçen gün daha da güçlü bir katılım oluyor. Diğer şehirlerden katılımcı gençlerimiz burada. Akdeniz, Karadeniz burada. Enerjileriyle her yıl Rumkale’ye şeref getiriyorlar. Her yıl enerjinizle buradasınız. 1’inci festivalle başladık 7’ncisindeyiz. Sizinde gördüğünüz gibi her yıl daha da güçleniyoruz. Rumkale’yi dünyaya tanıtmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Burada Rumkale’nin tarihi, bereketi var. Suyun olduğu yerde medeniyet ilerliyor. Medeniyet tarihtir, mazidir, bugünümüzdür, geleceğimizdir. Allah’ın izniyle bu attığınız her kürek, yaptığınız her bir çalışma, verdiğiniz her bir mesafe bizi geçmişten geleceğe götürsün. Sporun kaybedeni yoktur"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de katılımcılara "Yarışacak tüm yarışmacılarımız hoş geldiniz, hepinize başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diyerek başarı temennisinde bulundu. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, organizasyonun önemine vurgu yaparak her yıl büyüdüğünü belirtti. Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Fatih Aksoy ise Dragon Bot branşının Gaziantep’te düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek destek verenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından protokol yarışların startını verdi; çekişmeli müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular için tören düzenlendi. Dragon Bot Türkiye Şampiyonası Kadınlar kategorisinde derece alan takım sporcularına madalyaları ve takımlara kupaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, Başkan Vekili Murat Özgüler, Genel Sekreter Abdullah Aksoy, Gaziantep Gençlik ve İl Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin ile Dr. Mehmet Fatih Aksoy takdim etti.

PROGRAMDA GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN VE PROTOKOL ÜYELERİ, AÇILIŞ KONUŞMALARI ÖNCESİNDE RUMKALE CAM TERAS'TAN PARAMOTOR VE FLYBOARD GÖSTERİLERİNİ İZLEDİ.