Saniyeler içinde bahçeye: direksiyon hakimiyetini yitiren otomobil apartman bahçesine düştü

Nevşehir'de tek araçlı kaza

Nevşehir'de bir otomobilin kontrolden çıkarak apartman bahçesine düşmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı ve sonrasına ilişkin görüntüler, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet Ö. idaresindeki 50 AFZ 309 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce park halindeki başka bir otomobile çarptı, ardından yol kenarındaki bir apartmanın bahçesine düştü.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

NEVŞEHİR’DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ÖNCE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLE ÇARPTI, ARDINDAN BİR APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANIRKEN, KAZA ANI APARTMANIN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.