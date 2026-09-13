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Rüzgarla yayılan yangın bağ evlerine ulaştı, yaralı kirpi hayata döndü

Nevşehir'de çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü, 7 bağ evi kullanılamaz hale geldi; ağır yaralı kirpi itfaiye ve vatandaşlarca kurtarıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Rüzgarla yayılan yangın bağ evlerine ulaştı, yaralı kirpi hayata döndü

Rüzgarla yayılan yangın bağ evlerine ulaştı

Nevşehir - Gülşehir kara yolu üzerindeki Nar beldesi Çalıbağı mevkiinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki bağ evleriyle tarım arazilerine sıçradı. Otluk alanda başlayan alevler, kısa sürede geniş bir sahayı etkisi altına aldı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahaleye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürlüğü arazözleri, İl Özel İdaresi iş makineleri, sağlık, jandarma ve polis ekipleri katıldı.

Müdahale ve zarar tespiti:

Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü. Bölgedeki çalışmalar sırasında yetkililer, 7 bağ evinin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yaralı kirpinin kurtarılması:

Müdahale sırasında alevlerin arasında ağır yaralı bir kirpi bulundu. Vücudunda yanıklar olan ve yaşam belirtisi zayıf olan hayvan, Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye çıkartıldı.

İtfaiye görevlileri ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kirpi soğutuldu; üzerine su dökülerek ilk yardım uygulandı. Müdahalenin ardından kirpinin yeniden hareket etmeye başladığı, hayati belirtilerinin toparlandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve soğutma çalışmaları bölgedeki yetkililerce sürdürülürken, ekipler yangının daha fazla alana yayılmasını engellemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

YANGIN SIRASINDA AĞIR YARALANAN BİR KİRPİ İSE NEVŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ VE...

YANGIN SIRASINDA AĞIR YARALANAN BİR KİRPİ İSE NEVŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ VE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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