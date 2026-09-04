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Genç destekleriyle Bayburt'ta ilk yedi ayda evlilikler arttı

Bayburt'ta 2026'nın ocak-temmuz döneminde evlenen çift sayısı 391'e çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,83 arttı; aile destekleri sürüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Genç destekleriyle Bayburt'ta ilk yedi ayda evlilikler arttı

Bayburt'ta evlilik sayısında ocak-temmuz değerlendirmesi

Bayburt'ta 2026 yılının ocak-temmuz döneminde evlenen çift sayısı 391 olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 366 evlilikle kıyaslandığında 25 çiftlik artışa işaret ediyor ve söz konusu dönemde evlenmelerde yüzde 6,83 oranında yükseliş sağlandığını gösteriyor.

veriler ve eğilimler:

TÜİK verileri temelinde yıllık toplamlar incelendiğinde, kentte 2023 yılında 435, 2024 yılında 415 ve 2025 yılında 467 çiftin evlendiği görülüyor. 2023'ten 2024'e yaklaşık yüzde 4,60 azalma yaşanırken, 2024'ten 2025'e yaklaşık yüzde 12,53 oranında bir artış kaydedildi. 2026'nın ocak-temmuz dönemindeki 391 evlilik ise 2025'in aynı dönemine göre belirgin bir artış eğilimini doğruluyor.

Bu veriler, yıllar içinde dalgalı bir seyir olsa da ilk yedi aylık dönemde toparlanma sinyali verdiğini ortaya koyuyor. Özellikle genç nüfusun evlilik kararlarını etkileyen ekonomik ve sosyal desteklerin rolü, gözlemlenen artışın arkasındaki önemli dinamiklerden biri olarak öne çıkıyor.

destek politikaları ve çalışmalar:

İl genelinde aile yapısının güçlendirilmesi ve gençlerin evlilik süreçlerinin desteklenmesine yönelik saha çalışmaları ile farkındalık faaliyetleri sürdürülüyor. 2025'in Aile Yılı, 2026-2035 döneminin ise Aile ve Nüfus On Yılı ilan edilmesi kapsamında yürütülen programlar, gençlere yönelik teşvik ve destekleri kapsıyor.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan evlilik kredileri ile ulusal ve yerel firmalarla yapılan iş birlikleri aracılığıyla sunulan indirimler ve destekler, genç çiftlerin karar süreçlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Yerel yetkililer, bu tür desteklerin sürdürülmesinin ve etkinliğinin artırılmasının gelecekte evlilik ve doğum oranlarına olumlu yansıyacağını öngörüyor.

Bayburt'ta gençlerin evlilik süreçlerine verilen desteğin devam etmesi planlanıyor; önümüzdeki dönemde saha çalışmaları ve iş birlikleriyle mevcut tedbirlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

BAYBURT’TA 7 AYDA 391 ÇİFT EVLENDİ

BAYBURT’TA 7 AYDA 391 ÇİFT EVLENDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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