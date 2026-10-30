Şile'de cumhuriyet coşkusu kortej ve Tuğba Yurt konseriyle taçlandı

Şile’de 29 Ekim coşkusu:

Şile’de Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü, akşam düzenlenen kortej yürüyüşü ve ünlü sanatçı Tuğba Yurt’un sahne aldığı konserle kutlandı. Etkinlikler, gün boyu süren programın ardından akşam saatlerinde gerçekleşen konserle doruk noktasına ulaştı. Şile Belediyesi tarafından düzenlenen konser, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet korteji ve katılımcılar:

Kortej, saat 20.00'de Kumbaba mevkiinden başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen katılımcılar, marşlar eşliğinde Cumhuriyet’in 103’üncü yılını kutladı. Yürüyüşe Şile Kaymakamı Mustafa Çit, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve çok sayıda vatandaş katıldı; her yaştan insanın bir araya geldiği kortejde birlik ve beraberlik vurgulandı.

Belediye temsilcisinin mesajı:

Konser öncesinde vatandaşlara seslenen Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Cumhuriyet’in önemine dikkat çekti: "Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize bıraktığı en kıymetli emanettir. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve geleceğe duyduğumuz güvenin en güçlü ifadesidir. Bu akşam Şile’mizin sokaklarını Cumhuriyet coşkusuyla doldurdunuz. Bizler de Şile’mizde Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya, çocuklarımıza ve gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Gün boyu etkinlikler ve konserin kapanışı:

29 Ekim kutlamaları, 26 Ekim’de Marina Mevkii Dolgu Alanı’nda lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen 800 metrelik Cumhuriyet Bayramı Koşu Yarışı ile başlamıştı. 28 Ekim’de Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla devam eden program, 29 Ekim’de Şile Kaymakamlığı tarafından düzenlenen tebrik kabulü ve kültür merkezindeki sahne gösterileriyle sürdü. Akşam saat 21.30'da başlayan Tuğba Yurt konserinde sanatçı, sevilen şarkılarını Şileliler için seslendirdi; konser alanını dolduran vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti ve kutlamalar coşkuyla son buldu.

ŞİLE’DE CUMHURİYET’İN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, CUMHURİYET BAYRAMI KORTEJİ VE ÜNLÜ SANATÇI TUĞBA YURT’UN SAHNE ALDIĞI KONSERLE COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANDI. CUMHURİYET BAYRAMI KORTEJİYLE BAŞLAYAN AKŞAM PROGRAMI, TUĞBA YURT’UN SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİĞİ KONSERLE DEVAM ETTİ.