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Van cumhuriyet başsavcılığına uzlaştırma başarı ödülü, ekip çalışması öne çıktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in takdim ettiği uzlaştırma başarı ödülünü Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara adına aldı; sempozyumda 10 yıllık süreç ele alındı

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Van cumhuriyet başsavcılığına uzlaştırma başarı ödülü, ekip çalışması öne çıktı

Ödül töreni ve takdim:

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu kapsamında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma alanındaki başarılı çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Ödül, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara'ya takdim edildi.

Törenin düzenlendiği programda, Adalet Bakanlığı tarafından her yıl cumhuriyet başsavcılıklarının uzlaştırma faaliyetleri ve çalışma performansları değerlendirildiği; başarılı bulunan il ve ilçe başsavcılıklarının ödüllendirildiği vurgulandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ödül, kurumun uzlaştırma uygulamalarındaki başarısının resmi bir teyidi olarak değerlendirildi.

Başsavcının teşekkürleri ve ekip vurgusu:

Ödül dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, kendilerini bu ödüle layık gören Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür etti. Başsavcı Kara, elde edilen başarının bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığımız Uzlaştırma Büromuzdan sorumlu cumhuriyet savcımıza, mesai arkadaşlarımıza ve uzlaştırmacı olarak görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ederim ifadelerini kullandı.

Sempozyumda ele alınanlar ve değerlendirme:

Törenin ardından eş zamanlı düzenlenen sempozyumda, uzlaştırma sisteminin 10 yıllık uygulama süreci değerlendirildi. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin adalet sistemine katkıları, uygulamada elde edilen sonuçlar ve uzlaştırma mekanizmasının geleceğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Katılımcılar, uygulamadaki tecrübelerin paylaşılmasının ve başarılı örneklerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığına verilen bu ödül, kentte adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin başarılı şekilde uygulanması açısından önemli bir başarı olarak gösterildi. Yerel uygulamaların ödüllendirilmesi, uzlaştırma süreçlerinin yaygınlaşmasına ve uygulama kalitesinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK TARAFINDAN UZLAŞTIRMA ALANINDAKİ BAŞARILI ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI VAN...

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK TARAFINDAN UZLAŞTIRMA ALANINDAKİ BAŞARILI ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI VAN CUMHURİYET BAŞSAVCISI OSMAN KARA’YA ‘UZLAŞTIRMA BAŞARI ÖDÜLÜ’ VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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