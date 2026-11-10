Genç hastanın eklemi korunuyor: Düzce'de başarılı Ganz osteotomisi

Düzce Üniversitesi'nde kalça koruyucu cerrahi başarıyla gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda, kalça eklemini korumayı amaçlayan Ganz osteotomisi ameliyatı ikinci kez uygulandı. Operasyon, 33 yaşındaki kadın bir hastanın sol kalçasındaki uzun süreli ve günlük yaşamı etkileyen ağrısına yönelik planlandı ve başarıyla tamamlandı.

Hastalığın tanısı ve erken değerlendirme

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Osman Yücel ameliyatla ilgili bilgi vererek, halk arasında kalça çıkığı olarak bilinen gelişimsel kalça displazisi'nin, kalça yuvasının yeterince gelişmemesi sonucu ortaya çıktığını belirtti. Doç. Dr. Yücel, hastalığın tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekti ve bebeklerin doğumdan sonraki ilk 1–2 ay içinde kalça ultrasonuyla değerlendirilmesinin erken saptama açısından kritik olduğunu vurguladı.

Erken tanı alan bebeklerin büyük çoğunluğunun cerrahi gerekmeksizin konservatif yöntemlerle tedavi edilebildiğini söyleyen Doç. Dr. Yücel, bazı vakaların bebeklik döneminde fark edilmeyebildiğini veya başlangıçta belirgin yakınmalara yol açmayabildiğini aktardı. Zaman içinde kalça yuvasındaki yetersizlik ekleme binen yükün dengesiz dağılmasına neden olarak genç erişkinlerde kasık ve kalça ağrısı, hareket kısıtlılığı ve erken eklem yıpranmasına yol açabiliyor.

Ganz osteotomisi ve ameliyatın özellikleri

Doç. Dr. Yücel, Ganz osteotomisi'nin kalça yuvasının konumunu düzelterek uyluk kemiği başının eklem yüzeyini daha iyi örtmesini sağlamayı amaçlayan bir cerrahi teknik olduğunu anlattı. İsviçreli ortopedi cerrahı Reinhold Ganz tarafından geliştirilen bu yöntem protez uygulamasından farklı olarak hastanın kendi kemiğinin yeniden konumlandırılmasına dayanıyor; eklem değiştirilmemektedir.

Tekniğin özellikle eklem kıkırdağında ileri derecede hasar bulunmayan, ağrısı olan genç ve orta yaşlı hastalarda tercih edildiğini belirten Doç. Dr. Yücel, yöntemin ileri düzey cerrahi deneyim ve teknik beceri gerektirdiğini, bu sebeple Türkiye'de sınırlı merkezlerde uygulandığını kaydetti. Düzce Üniversitesi'nin bu ameliyatı yapabilen merkezler arasına katılmasıyla bölgedeki hastalar artık başka şehirlere gitmeden tedavi olabilecek.

Ameliyat süreci ve erken dönem iyileşme

Ameliyat planlaması sırasında hastanın klinik değerlendirmesi yapılmış, röntgen ve tomografi görüntüleri incelenmiştir. Yaklaşık üç saat süren operasyon herhangi bir komplikasyon olmadan tamamlandı. Doç. Dr. Yücel, ameliyat edilen hastanın bir gün sonra ayağa kaldırıldığını ve yürüme desteğiyle taburcu edildiğini bildirdi.

Ameliyat sonrası dönemde hastaların ilk 6–8 hafta koltuk değneği ile ve ameliyatlı tarafa sınırlı yük vererek yürümeleri gerektiğini belirten Yücel, bu süreçte kemik iyileşmesinin düzenli kontrollerle takip edildiğini aktardı. Hastadan hastaya değişmekle birlikte çoğu kişinin 2–3 ay içinde desteksiz yürüyebildiğini ve günlük yaşamına dönebildiğini ifade etti.

Hedefler ve hasta bilgilendirmesi

Doç. Dr. Yücel, ameliyattaki temel hedefin hastanın ağrısını azaltmak ve kendi kalça eklemini uzun yıllar boyunca sağlıklı ve işlevsel biçimde kullanabilmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Operasyonun protezden farklı olarak eklemin korunmasını hedeflediğini, doğru hasta seçimi ve cerrahi teknikle eklem ömrünün uzatılmasının amaçlandığını belirtti.

Ayrıca genç yaşta başlayan ve uzun süren kasık ya da kalça ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Yücel, yürürken veya merdiven çıkarken artan ağrı, topallama ve hareket kısıtlılığı yaşayan kişilerin bir ortopedi uzmanına başvurmasını tavsiye etti. Erken değerlendirme sayesinde ağrının nedeni belirlenerek kişiye uygun tedavi planlanabiliyor ve uygun hastalarda kalça koruyucu cerrahi uzun vadede fayda sağlayabiliyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI’NDA, KALÇA EKLEMİNİ KORUMAYI AMAÇLAYAN GANZ OSTEOTOMİSİ AMELİYATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.