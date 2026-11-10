Sigara ve çevre önlemleriyle akciğer kanseri azaltılabilir: uzman uyarısı

akciğer kanseri küresel bir tehdit ama önlenebilir:

DSÖ verilerine göre akciğer kanseri dünyada en sık ölüme neden olan hastalıklar arasında yer alıyor ve yılda 2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Medicana International Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, hastalığın yayılımı, tedavi seçenekleri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi. Uzman, akciğer kanserinin beyin, kemik ve karaciğer gibi hayati organlara metastaz yapma riski taşıdığına dikkat çekti.

belirtiler ve tümör tipleri:

Akciğer kanserinin sık görülen belirtileri arasında nefes darlığı, kalıcı öksürük, kanlı balgam ve istemsiz kilo kaybı bulunuyor. Bu yakınmalar kansere özgü olmamakla birlikte önemsenmesi gerekiyor. Tümörler genel olarak iki ana grupta inceleniyor: küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri. Küçük hücreli tümörlerde tedavi daha çok kemoterapi ve radyoterapiye dayanırken; küçük hücreli dışı tümörlerde, erken evrede tespit edilen hastalar için en etkili tedavi genellikle cerrahidir.

risk faktörleri ve korunma:

Doç. Dr. Çınar, akciğer kanserinin ana etkeninin tütün ve tütün ürünleri olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra asbest, radon gazı, kimyasallar, toz ve gaz dumanlarının solunması, hava kirliliği ve genetik faktörler de önemli risk faktörleri arasında sayılıyor. Uzman, sigara kullanımının azaltılması ve çevresel maruziyetlerin kontrol altına alınmasının akciğer kanserine bağlı ölümlerin zaman içinde azalmasını sağlayacağını ifade etti.

Hekim uyarısı, erken tanı ve risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik toplum bilincinin güçlendirilmesinin tedavi başarısını ve yaşam kalitesini artıracağı yönünde sonlandı.

GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI DOÇ. DR. HÜSEYİN ULAŞ ÇINAR