Mesleki eğitimde yeni köprü: OTİMEÇ 2026 üniversite ve sektörü birleştirdi

OTİMEÇ 2026, üniversite ve sektör ilişkilerini masaya yatırdı

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Otomotiv Teknolojilerinde İşletmede Mesleki Eğitim Çalıştayı (OTİMEÇ 2026), üniversite ile otomotiv sektörünün temsilcilerini ve öğrencileri bir araya getirdi. Etkinlik, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü ile Elektrik ve Enerji Bölümü iş birliğinde gerçekleştirildi ve katılımcılar işletmede mesleki eğitimin yapısı, beklentiler ile sektörün nitelikli teknik personel ihtiyacını değerlendirdi.

Çalıştayda ele alınan öncelikler:

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu açılış konuşmasında, çalıştayın üniversite ile sektörün işletmede mesleki eğitim sürecindeki karşılıklı beklentilerini, sektördeki nitelikli personel gereksinimini ve hibrit-elektrikli araçlara yönelik servis yetkinliklerini odak noktasına aldığını belirtti. Maraşlıoğlu, öğrencilerin işletmelerde üstlenecekleri görevler ile işletme sorumluları ve akademik danışmanların rollerinin ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini vurguladı.

Yüksekokulun uyguladığı 3+1 eğitim modeli kapsamında dokuz programda, altı dönemde toplam 357 öğrencinin işletmelerde mesleki eğitim aldığı belirtilirken; çalıştay sonrası yeni işletmelerin sürece dâhil edilmesi ve öğrencilerin mesleki gelişimini destekleyecek mentörlük uygulamalarının güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarıldı. Maraşlıoğlu, sektör temsilcilerinin dile getirdiği ihtiyaç ve önerilerin eğitim programlarının güncellenmesine ve uygulama altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Üniversite-sektör iş birliğinin önemi:

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Eşref Savaş Başcı ise nitelikli teknik insan kaynağının yetiştirilmesinde üniversite ile sektör arasındaki iş birliğinin kritik olduğunu kaydetti. Başcı, işletmede mesleki eğitimin öğrencilerin teorik bilgileri iş ortamında uygulamalarına ve mesleki deneyim kazanmalarına imkân verdiğini; aynı zamanda sektörle sürdürülen diyalogun eğitim programlarını sektörün ihtiyaçlarına uyumlu hâle getirdiğini belirtti.

Program kapsamında Kırıkkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Derviş Erol "İşletmede Mesleki Eğitimde Üniversite-Sektör İş Birliği" başlıklı sunumu ile deneyimleri paylaştı. Çorum Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Lütfi Çavdar ile düzenlenen söyleşide otomotiv sektörünün mesleki eğitimden beklentileri, nitelikli teknik personel ihtiyacı ve üniversite-sektör iş birliğinin somutlaştırılması konuları ele alındı. Söyleşinin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Furkan Akbulut üstlendi.

Uygulama deneyimleri ve sergi:

Öğleden sonraki oturumlarda, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri akademisyenlerle bir araya gelerek İşletmede Mesleki Eğitim uygulamalarını değerlendirdi. "İME’de Sektör-Üniversite Beklentileri" oturumunda, 3+1 modelinin öğrenci ve işletmelere sağladığı kazanımlar, öğrencilerin mesleki yeterlilikleri ile eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar tartışıldı. Ayrıca, hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinin yaygınlaşmasının servis yetkinlikleri üzerindeki etkisi ve eğitim programlarının bu değişime adaptasyon gerekliliği üzerinde duruldu.

Çalıştay kapsamında düzenlenen otomotiv araç sergisi de ilgi gördü; sergi katılımcılara sektörün güncel uygulamalarını görme ve temsilcilerle doğrudan iletişim kurma imkânı sundu. Etkinlik, taraflar arasındaki iletişimi güçlendirerek mesleki eğitimin uygulama odaklı ve sektör ihtiyaçlarına dönük geliştirilmesi yönünde adımlar atılmasının zeminini oluşturdu.

EĞİTİM ÇALIŞTAYINDA SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE AKADEMİSYENLER BİR ARAYA GELDİ