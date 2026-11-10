İnönü'de anma: Atatürk vefatının 88. yıl dönümünde saygıyla anıldı

İnönü'de anma törenleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı. Program, İlçe Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Resmi tören ve saygı duruşu:

Saat 09.05'te başlayan anmada, sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Resmi törenin tamamlanmasının ardından katılımcılar tören alanında bir araya geldi.

Okul etkinlikleri ve sergi:

Anma programı, Vehbi Koç Ortaokulu'nda devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler ve Atatürk'ün hayatını konu alan gösteriler sunuldu; ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaketler takdim edildi. Etkinlik, okul bünyesinde hazırlanan Atatürk Sergisi'nin gezilmesiyle sona erdi.

Törenlerin ardından açıklama yapan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yılında saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Programa, İnönü Kaymakamı Talha Atılay Teymur, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdelen, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜNDE ESKİŞEHİR’İN İNÖNÜ İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLERLE ANILDI.