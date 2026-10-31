Genç kadrolarla Astana'da tek madalyayla döndü

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nı Türkiye, organizasyon boyunca kazanılan tek madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı ekibin tek podyumu, grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek'in gümüş madalyası oldu.

Erkekler serbest stilde günün gelişmeleri:

Şampiyonanın 8. gününde erkekler serbest stilde Türkiye'yi beş milli güreşçi temsil etti. Ferhat Kılıç (70 kg), repesaj maçında Kanadalı Lachlan Maurice McNeil ile karşılaşarak 5-3 mağlup oldu ve madalya şansını yitirdi. 79 kiloda yer alan Okan Tahtacı, Slovak Akhsarbek Gulaev ve Kırgız Zhakshylyk Ruslanovich Baitashov'u yenerek çeyrek finale yükseldi; çeyrek finalde Azerbaycanlı Dzhabrail Gadzhiev'e yenildi. Gadzhiev'in finale yükselememesi sonrası Tahtacı organizasyona veda etti.

Serbest stilde ayrıca Muhammet Karavuş (57 kg) ve Fatih Altunbaş (92 kg) ilk maçlarının ardından elenirken, Cüneyt Budak (74 kg) ikinci turda turnuvaya veda etti. Gün içinde 57, 74, 79 ve 92 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları yapıldı.

Grekoromen ve kadınlarda öne çıkanlar:

Türkiye adına şampiyonadaki tek madalyayı, grekoromen stil 82 kiloda büyükler Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılan Yüksel Sarıçiçek kazandı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise 76 kiloda Kadriye Aksoy Koçak ve 55 kiloda Tuba Demir, bronz madalya karşılaşmalarına çıkmalarına rağmen organizasyonu beşinci sırada tamamladılar.

Ay-yıldızlı ekip, serbest stilde ortalama 24 ve kadınlarda ortalama 25 yaşlarında kadrolarla mücadele etti. Geçen yıl Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanmıştı.

2026 Dünya Güreş Şampiyonası, yarın erkekler serbest stil 57, 74, 79 ve 92 kilolarda yapılacak madalya müsabakalarının ardından sona erecek.

KAZAKİSTAN'IN BAŞKENTİ ASTANA’DA DÜZENLENEN 2026 DÜNYA BÜYÜKLER GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE, ORGANİZASYONU TEK MADALYAYLA TAMAMLADI.