Genç kızların iz bırakan yolculuğu: GİF’27 sezonu başladı

gİF’27 sezonu 'İz Bırak' temasıyla açıldı

Türkiye Gençliğe ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından hayata geçirilen Güzel İşler Fabrikası'nın GİF’27 Sezon Açılışı, 5 Ekim tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak katıldı. Etkinlik, fuaye alanındaki atölyeler, gençlerin üretimlerinden oluşan sergi ve 'İzler' temalı GİF Müzik Konseri ile tamamlandı.

Atölyeler, söyleşiler ve deneyim alanları:

Programda fuaye alanında açılan deneyim alanları ve atölyeler; GİF modelinin eğitim, kültür-sanat ve üretim odaklı yaklaşımını sahaya taşıdı. Genç kızların çalışmaları sergilendi ve farklı disiplinlerde yürütülen uygulamalı eğitimler ziyaretçilerle buluşturuldu. Moderatörlüğünü Kübra Sönmezışık'ın üstlendiği Prof. Dr. Kemal Sayar ile "Hayatımızda İz Bırakanlar" başlıklı söyleşi ile, Cansu Canan Özgen moderatörlüğünde Ebubekir Şahin'in yer aldığı "Deneyimin İzinde Geleceğe İlham Veren Notlar" başlıklı oturumlar programda dikkat çeken bölümler arasındaydı.

Üç yeni merkez ve odaklandıkları alanlar:

Açılışı canlı bağlantılarla yapılan merkezler arasında GİF Şule Yüksel Şenler, GİF Hümeyra Ökten ve GİF Hatay Kapsül yer aldı. Her birinin çalışma alanları şöyle özetlendi:

GİF Şule Yüksel Şenler: yapay zeka ve dijital üretim odaklı çalışmalar planlanıyor; gençlere teknoloji ile sanatı birleştiren üretim ve etik yaklaşım sunulacak.

GİF Hümeyra Ökten: sosyal girişimcilik ve inovasyon alanında projeler geliştirecek; gençlerin istihdam ve gelir yaratma kapasitelerini destekleyecek uygulamalı programlar hedefleniyor.

GİF Hatay Kapsül: üniversite kampüsünde proje geliştirmeye ve öğrenci topluluklarıyla iş birliğine odaklanacak; bölgede ilk kez kampüs içi bir GİF yapısı olarak öne çıkıyor.

GİF’in ulaştığı boyut ve gelecek hedefleri:

TÜRGEV’in 2017'de başlattığı GİF programı, genç kızların yeteneklerini keşfetmelerine ve üretime dönüştürmelerine destek veren bir model sunuyor. Programın verdiği eğitimin ve ortak üretim ortamının etkisi somut rakamlara da yansıyor: Geçtiğimiz yıl beş merkezde 51 bin 634 kişi çalışmalara katıldı; bugüne kadar ise toplam 281 bin 624 kişi GİF faaliyetlerinden yararlandı. GİF Müzik gibi programlar eğitim, düzenli prova, birlikte üretim ve sahne deneyimini aynı çatı altında birleştiriyor. GİF’27 ile vakfın kültür-sanat birikiminin teknoloji, sosyal girişimcilik ve uluslararası çalışmalarla harmanlanarak yeni nesil üretim alanlarına taşınması hedefleniyor.

Yetkililerin mesajları ve program katılımcıları:

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, açılış öncesi yaptığı konuşmada gençlerin öğrendiklerini eyleme dönüştürmesinin önemine vurgu yaptı: "Bizim için genç kızlarımızın yeni şeyler öğrenmeleri, yeni şeyler denemeleri... ve tabii öğrendiklerini eyleme dönüştürmeleri çok kıymetli." Yılmaz, Hatay, İstanbul Ümraniye (Şule Yüksel Şenler) ve Ankara (Hümeyra Ökten) merkezlerinin gençlerin istihdamı ve sosyal sorumlulukla harmanlanmış üretim kapasiteleri açısından önemine dikkat çekti.

Sanatçı Hülya Koçyiğit ise TÜRGEV'e teşekkür ederek, "Bir kız çocuğunu eğitmek, yarının kadınını, öğretmenini, sanatçısını, bir bilim insanını; belki de ülkenin geleceğini değiştirecek bir kadını yetiştirmek demek" sözleriyle programın toplumsal önemini vurguladı.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, bazı milletvekilleri, bakanlık temsilcileri, sanatçılar, gazeteciler ve iş kadınları katıldı. Etkinlik, sahnelenen GİF Müzik konseriyle sona erdi.

GİF’27 sezon açılışı, genç kızların üretim, kültür ve teknoloji odaklı bir eğitim ekosisteminde bir araya gelmesini sağlayarak, programın hem yerel hem de ulusal düzeyde iz bırakma hedefini görünür kıldı.

TÜRGEV'İN GÜZEL İŞLER FABRİKASI TARAFINDAN DÜZENLENEN GİF'27 SEZON AÇILIŞI, 5 EKİM'DE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE YAPILDI