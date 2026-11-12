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Hilal Evler kursiyerlerinden huzurevine mesleki ve insani dokunuş

Hilal Evler kuaför kursiyerleri, eğitmen Neslihan Gözübüyük ile Sorgun huzurevi sakinlerinin saçlarını kesip şekillendirerek mesleki deneyim kazandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hilal Evler kursiyerlerinden huzurevine mesleki ve insani dokunuş

Etkinlikte amaç ve uygulama:

Sorgun Belediyesi bünyesindeki Hilal Evler kuaförlük eğitimi kursiyerleri, Sorgun Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek hem pratik yaptı hem de güzel anlar paylaştı. Eğitmen Neslihan Gözübüyük öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte kursiyerler, yaşlı teyzelere saç kesim ve şekillendirme hizmeti sundu.

Eğitim ve mesleki kazanım:

Huzurevine gelen kursiyerler, sakinlerin istediği modellerin aşamalarını yerinde gözlemledi ve uygulama yapma imkânı buldu. Bu tür saha çalışmaları, öğrencilere teorik bilginin ötesinde gerçek müşteri ilişkileri, zaman yönetimi ve farklı saç tipleriyle çalışmanın getirdiği teknik deneyimi kazandırıyor. Etkinlik, kursiyerlerin ileride kendi işyerlerini açma hedeflerine yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

Gelecek planları ve duygusal bağ:

Agah Efendi Hilal Evler Kuaförlük Eğitmeni Neslihan Gözübüyük etkinlikle ilgili, “Huzurevlerine gelip yaşlı teyzelerimizin saçlarını kesip hem kesim yapıyoruz hem de öğrencilerime teknikleri öğretiyorum. Onlar da öğreniyorlar. Teyzelerimizi sevindirmek için bugün buraya geldik. Bu aktivite geçen yıldan bu yana hayalimdi. Bunu bugün gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Betül Demirel ise hedeflerini şöyle aktardı: “En büyük hayalim bir dükkanımın olması. Bunu da Erkut Başkanın açtığı Hilal Evler sayesinde yapacağım inşallah. Neslihan hocam bize çok güzel teknikler öğretiyor. Bu sayede ben de kendi iş yerimi açıp Neslihan hocam gibi ilerlemek istiyorum. Bugün huzurevine ziyarete geldik. Hem teyzelerimizin saçlarını kesiyoruz, teknikleri öğreniyoruz. Onlara da iyi geliyor bence”.

Etkinlik, hem kursiyerlerin mesleki yetkinliklerini artırdı hem de huzurevi sakinleriyle kurulan sıcak ilişki sayesinde karşılıklı fayda sağladı. Yetkililer, benzer ziyaretlerin devam edeceğini ve eğitim programlarının saha uygulamalarıyla güçlendirileceğini belirtti.

SORGUN BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN HİLAL EVLER KUAFÖRLÜK EĞİTİMİ KURSİYERLERİ, SORGUN...

SORGUN BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN HİLAL EVLER KUAFÖRLÜK EĞİTİMİ KURSİYERLERİ, SORGUN YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ SAKİNLERİNİ ZİYARET EDEREK ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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