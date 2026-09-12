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Genç motosiklet sürücüsü virajı kaybedince yaşamını yitirdi

Antalya Güzeloba'da 21 yaşındaki Fatih Ünal, virajı alamayarak refüje çarptı; fırlayıp karşı şeride geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Genç motosiklet sürücüsü virajı kaybedince yaşamını yitirdi

Antalya'da gece yarısı motosiklet kazası:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde önceki gün gece saat 00.20 sıralarında meydana gelen kazada, Kundu istikametine seyir halinde olan Fatih Ünal (21) yönetimindeki 48 AJJ 928 plakalı motosiklet, Örnekköy Büfe önünde virajı alamayıp refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü motosikletten fırlayarak karşı şeride geçti ve yol kenarındaki bordür taşına çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatih Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ünal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

trafik akışı ve inceleme:

Kaza nedeniyle bulvar üzerindeki ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası trafik normale dönerken, yetkililer kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

aynı noktada daha önce yaşanan kazalar:

Aynı noktada daha önce de onlarca yaralamalı ve ölümlü kazanın meydana geldiği öğrenildi. Son olarak 20 Mayıs'ta Kundu bölgesinde bir otelde çalışan Abdullah K. (22), birlikte çalıştığı Şaban Efe Çavuş (18) ile vardiyaya gitmek üzere motosikletle yola çıkmış; Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde geldiklerinde Abdullah A.'nın idaresindeki motosiklet virajı alamayarak refüje çarpmış ve kazada yolcu olarak bulunan Şaban Efe Çavuş yaşamını yitirmişti.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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