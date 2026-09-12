Arı zehrinin bilimsel üretimiyle katma değer hedefleniyor

kursun amacı ve kapsamı:

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından düzenlenen 6. Bal Arısı Zehri Üretim Kursu başarıyla tamamlandı. Program, arıcılığın yalnızca bal üretiminden ibaret olmadığı gerçeğini vurgulayarak, bal arısı zehrinin bilimsel, kontrollü ve sürdürülebilir yöntemlerle elde edilmesine odaklandı. Kurs, teorik bilgilerle başlayıp DAGEM’de kovan başında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle sona erdi ve katılımcılara hem uygulama deneyimi hem de belgelendirme imkânı sundu.

teoriden uygulamaya: kurs içeriği ve uygulamalar:

Kursun ilk aşaması, bal arısının anatomisi ve biyolojisi, arı zehrinin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile apiterapi ve bal arısı zehrinin sağlık üzerine etkileri gibi temel konuları kapsayan yoğun bir teorik eğitim içeriyordu. Ayrıca; zehir üretimini etkileyen faktörler, üretim yöntemleri, üretim ekipmanları ve üretim sırasında dikkat edilmesi gereken hijyen ve güvenlik hususlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi. Katılımcılara, elde edilen materyalin kalite ve güvenlilik açısından taşıması gereken özellikler üzerinde de duruldu.

DAGEM’de gerçekleştirilen uygulamalı kovan başı eğitiminde kursiyerler; üretim ekipmanlarının kullanımı, kovan öncesi dezenfeksiyon, hasat aşaması ve koloniye yaklaşım konularında uygulama yaptılar. Üretim sürecinin doğru yürütülmesi, elde edilen materyalin uygun şartlarda kazınarak muhafaza edilmesi ve kalite güvencesine yönelik pratik çalışmalar kursun ana unsurlarındandı.

eğitim kadrosu ve öğrenme ortamı:

Kurs, DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, Arıcılık Programı Öğr. Gör. Dr. Tuğçe Çaprazlı, Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak ve Öğr. Gör. Songül Bir tarafından yürütüldü. Eğitimlerde Biyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencileri ve Arıcılık Programı öğrencilerinin katkılarıyla hem teorik hem de uygulamalı dersler verildi. Alanında uzman eğitmenlerin verdiği öğrenimle kursiyerlerin bal arısı zehri üretiminde ihtiyaç duyacakları bilimsel ve teknik bilgiye sahip olmaları hedeflendi.

sertifikasyon ve sektöre etkisi:

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere e-Devlet üzerinden doğrulanabilen sertifika verildi. Bunun yanı sıra, kurs kapsamında belirlenen başarı kriterlerini karşılayan kursiyerler Tarım ve Orman Bakanlığı sertifikası alma imkânına da sahip oldu. Bu belgeler, katılımcıların bilgi ve uygulama deneyimlerini resmi olarak belgelendirmesini sağlayarak bal arısı zehri üretiminde mesleki yetkinliklerinin tanınmasını kolaylaştırıyor.

DAGEM’in verdiği eğitimler, doğru üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, ürün kalitesinin artırılması ve standardizasyonun sağlanması yönünde sektör paydaşlarına doğrudan katkı sunuyor. Bu sayede arıcılık sektörünün katma değeri yükseltilirken, sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

araştırma iş birlikleri ve gelecek perspektifi:

DAGEM ile TÜSEB - Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü (TÜGET) arasındaki iş birliği, bal arısı zehrinin sağlık ve biyoteknoloji alanındaki araştırma potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik önemli bir zemin oluşturuyor. Bu iş birliğiyle zehrin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi, araştırma ve uygulama süreçlerinin desteklenmesi ve yüksek katma değerli arı ürünlerinin sağlık ve biyoteknoloji ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor.

Başarıyla tamamlanan 6. kurs, DAGEM’in bu alandaki eğitim çalışmalarının sürekliliğini ve biriken deneyimin yeni kursiyerlere aktarılmasını sağlıyor. Arının savunma mekanizmasının bir parçası olarak ürettiği zehir, doğru bilgi, bilimsel yöntem ve teknolojiyle yüksek katma değerli bir biyolojik materyale dönüşüyor; DAGEM’de yürütülen eğitimler ve araştırmalar da bu dönüşümün sahadaki somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARICILIK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ (DAGEM) TARAFINDAN DÜZENLENEN BAL ARISI ZEHRİ ÜRETİM KURSU’NUN 6’NCISI BAŞARIYLA TAMAMLANDI.