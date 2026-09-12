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Karaçörtlen'de suyun yolculuğu yenileniyor: şebeke ve terfili hat güçlendiriliyor

Karaçörtlen Köyü'nde 2026 KÖYDES programıyla yürütülen projede 2.300 m içme suyu şebekesi, 1.400 m terfili isale hattı ve 15 kolektörle altyapı yenileniyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karaçörtlen'de suyun yolculuğu yenileniyor: şebeke ve terfili hat güçlendiriliyor

Karaçörtlen'de suyun yolculuğu yenileniyor: şebeke ve terfili hat güçlendiriliyor

Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen Köyü’nde, 2026 Yılı KÖYDES Programı kapsamında başlatılan içme suyu altyapı çalışmaları devam ediyor. Proje, köyün mevcut şebeke yapısını güçlendirerek suyun vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Projenin kapsamı:

Çalışmaları Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü yürütüyor; proje, maliyet ve kontrollük süreçleri de kurum tarafından koordine ediliyor. Saha uygulamaları kapsamında 2 bin 300 metre içme suyu şebeke hattı, 1.400 metre terfili isale hattı ile 15 adet kolektör ve çeşitli şebeke elemanlarının imalatı yapılacak.

Beklenen etkiler:

Altyapı yenilemesi tamamlandığında köyde su dağıtımında yaşanan kesintilerin azalması, suyun kalite ve erişim standartlarının iyileşmesi hedefleniyor. Terfili isale hattı ile suyun basınç ve ulaştırma kapasitesinin güçlendirilmesi; kolektör ve yeni şebeke elemanlarıyla ise bağlantı noktalarındaki güvenilirliğin artması bekleniyor.

Projeye ilişkin çalışmalar sahada devam ederken, yetkililer tamamlandığında Karaçörtlen Köyü sakinlerinin içme suyuna erişiminde sürdürülebilir bir iyileşme sağlanacağını belirtiyor. Çalışmaların ilerleyişi ve uygulama süreçleri planlandığı şekilde yürütülüyor.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI KARAÇÖRTLEN KÖYÜ’NDE, 2026 YILI KÖYDES PROGRAMI KAPSAMINDA...

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI KARAÇÖRTLEN KÖYÜ’NDE, 2026 YILI KÖYDES PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞLATILAN İÇME SUYU ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. PROJEYLE KÖYÜN İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE SUYUN KESİNTİSİZ ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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