Kocaeli açıklarında arızalanan tanker Eskihisar Demir Sahası'na emniyetle çekildi

olayın detayları:

Kocaeli Bayramoğlu açıklarında arıza yaşayan Necati Alpagül isimli tanker için bölgeye müdahale edildi. Söz konusu gemi 87 metre uzunluğunda olup, güvertesinde 240 ton fuel oil yükü bulunuyordu. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

müdahale ve çekme işlemi:

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya açıklamasına göre, operasyon İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda yürütüldü. Bölgeye sevk edilen Şark römorkörümüz tankerleri yedekleyip çekerek güvenli alana yönlendirdi.

güvence ve son durum:

Tanker, römorkör tarafından çekilerek Eskihisar Demir Sahasına emniyetle demirletildi. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında operasyonun koordineli şekilde tamamlandığı ve geminin güvenli alanda bekletildiği belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili gerekli koordinasyonun sağlandığını vurgularken, tanker ve yükün bulunduğu alanın emniyete alındığını duyurdu.

Kocaeli açıklarında fuel oil yüklü tanker arızalandı: Güvenli bölgeye çekildi