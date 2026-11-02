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Pota altına genç güç: Ezra Ausar Y. Denizli Basket'te

2.06 metrelik Amerikalı pivot Ezra Ausar, NCAA performansıyla Y. Denizli Basket'in pota altı rotasyonuna hücum ve savunmada güç katacak.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Pota altına genç güç: Ezra Ausar Y. Denizli Basket'te

Pota altına takviye:

Y. Denizli Basket, kadrosunu Amerikalı pivot Ezra Ausar ile güçlendirdi. 14 Şubat 2003 doğumlu olan Ausar, 2.06 metre boyunda ve 5 numara pozisyonunda oynuyor. Atletizmi, fiziksel gücü ve pota altındaki etkinliğiyle yeşil-siyahlı ekibin rotasyonuna yeni bir seçenek getirmesi bekleniyor.

NCAA performansı ve istatistikleri:

Son olarak USC (University of Southern California) formasını giyen Ausar, 2025-2026 sezonunda dikkat çekici rakamlar ortaya koydu. Maç başına 14,8 sayı, 6,5 ribaund ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynayan oyuncu, saha içinden %58,3 isabet oranı yakalayarak özellikle potaya yakın bölgelerde etkili olduğunu gösterdi. Bu istatistikler, Ausar’ın hücumda bitirici kimliğini ve verimliliğini öne çıkarıyor.

Takıma katkısı ve kullanım alanları:

Ausar’ın en belirgin özellikleri arasında ribaund mücadelesindeki etkinliği, birebir pozisyonlardaki fiziksel üstünlüğü ve atletik yapısı yer alıyor. Hücumda potaya yönelmeyi seven bir profil çizmesi, savunmada ise fiziksel avantajını kullanarak takımın sıkışık dönemlerde pota altını sabitlemesine yardımcı olabilir. Y. Denizli Basket’in oyun planında Ausar’ın hem hücum hem savunma ribaundlarında sağlayacağı katkı önemli bir alternatif oluşturacak.

Başantrenör Zafer Aktaş yönetimindeki ekip, hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hem de FIBA Europe Cup’ta yoğun bir programla mücadele ediyor. Özellikle sık maç takvimi ve deplasman yükü göz önüne alındığında, Ausar transferi kadro derinliğini artırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Kulübün hücum ve savunma rotasyonlarında Ausar’ın nasıl konumlandırılacağı önümüzdeki maçlarda şekillenecek.

Y. DENİZLİ BASKET, KADROSUNU AMERİKALI PİVOT EZRA AUSAR İLE GÜÇLENDİRDİ. 2.06 METRE BOYUNDAKİ GENÇ...

Y. DENİZLİ BASKET, KADROSUNU AMERİKALI PİVOT EZRA AUSAR İLE GÜÇLENDİRDİ. 2.06 METRE BOYUNDAKİ GENÇ BASKETBOLCU, ATLETİZMİ, FİZİKSEL GÜCÜ VE POTA ALTINDAKİ ETKİNLİĞİYLE YEŞİL-SİYAHLI EKİBİN YENİ KOZLARINDAN BİRİ OLACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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