Okan Buruk: takım oyunumuz belirleyici olacak

Buruk basın toplantısında hedefleri açıkladı:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde yarın sahasında oynayacakları Stuttgart karşılaşması öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu, Türk futbolunun bu tür galibiyetlere ve ilerlemeye ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.

Hazırlık sürecine ilişkin Buruk, oyuncularını dinlendirip maç eforuna göre planlama yaptıklarını, rakibin son dönem performanslarına bakarak 3'lü ve 4'lü savunma varyasyonlarına göre hazırlanmak zorunda olduklarını söyledi. Stuttgart'ı ofansif gücü yüksek ve cesaretli bir takım olarak nitelendiren Buruk, tam kadro olduklarını, mental ve fiziksel açıdan daha iyi durumda olduklarını belirtti.

Maçın dinamikleri ve savunma vurgusu:

Stuttgart'ın son maçında hem çok pozisyona girdiklerini hem de pozisyon verdiklerini ifade eden Buruk, karşılaşmanın iki bölümünde de disiplinli olunması gerektiğini aktardı. Top bizdeyken doğru işler yapıldığında rakibe karşı çok daha fazla fırsat üretileceğini, rakibin özellikle merkezden atak yaptığını ve bu nedenle iyi savunma gerektiğini söyledi.

Buruk, takımın ligdeki durumunun iyi olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 puandayız diyerek yarınki galibiyetin moral ve puan açısından önemine dikkat çekti. Lille deplasmanındaki 4-2'lik galibiyetin takıma olumlu katkı sağladığını, buradan alınacak yeni bir galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde tekrar üst sıralara aday olacaklarını belirtti.

Oyuncu değerlendirmeleri ve kadro yönetimi:

Teknik direktör, Leroy Sané ve İlkay Gündoğan hakkında güven dolu ifadeler kullandı; her iki oyuncunun hem insan hem futbolcu olarak örnek olduğunu, performanslarını artıracaklarına inandığını söyledi. Kadrodaki genişlik sayesinde maç maç rotasyon yapma şanslarının olduğunu, oyuncuların form durumlarına göre sürelerin değişebildiğini ekledi.

Sol bekte forma giyen Eren Elmalı ve İsmail Jakobs'tan memnun olduğunu belirten Buruk, onların mevkilerinin farklı olduğunu ve takımdaki yerlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca oyuncularla ilişkilerini aile sıcaklığıyla tanımlayarak, ekip içinde güvenin yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Okan Buruk, son lig maçları üzerinden oyun ve skor analizleri yaparken Gençlerbirliği maçında çok pozisyon verdiklerini ancak gol yemediklerini, Fenerbahçe derbisinin daha farklı sonuçlanabileceğini; önemli olanın pozisyonlara girme ve maç boyu istikrarlı oyun olduğunu söyledi.

Yönetim gelişmeleri ve taraftara mesaj:

Galatasaraylı yöneticiler Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarının takım üzerinde etkisinin ne olacağı sorusuna Buruk, ekibin maça yüksek odaklı olduğunu, bu tür gelişmelerin takımı mazeret haline getirmemesi gerektiğini ve kararların kulüp başkanı tarafından verileceğini belirterek cevap verdi.

Buruk, Kemerburgaz'daki çalışma ortamına ve büyük Galatasaray taraftarına güvendiğini ifade etti. Taraftarın Şampiyonlar Ligi'nde yarattığı atmosferin çok önemli olduğunu söyleyen teknik adam, hem sonuç hem oyun olarak daha iyiye doğru gidildiğini ve yarın tarihi bir başarı için mücadele edeceklerini ekledi.

Alman takımlarına karşı iç sahada son galibiyetin 1992 yılında elde edildiğinin hatırlatılması üzerine Buruk, Alman futbolunun fiziksel kalitesine dikkat çekti; Stuttgart'ın son maçlarında risk alan, gol odaklı oyun sergilediğini, bu tarz maçların 3-3 veya 4-4 gibi yüksek skorlu sonuçlara dönüşebileceğini belirtti. Son söz olarak Buruk, iyi bir takım oyunu ortaya koyarlarsa kazanacaklarına inandığını ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart'ın ofansif olarak güçlü bir takım olduğunu belirterek, "İyi bir takım oyunu ortaya koyarsak kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.