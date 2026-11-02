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Jakobs: Stuttgart maçında tek hedef galibiyet

Ismail Jakobs, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Stuttgart önünde oynanacak maçın çok önemli olduğunu vurgulayarak 'mutlaka kazanmamız gerekiyor' dedi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Jakobs: Stuttgart maçında tek hedef galibiyet

maç öncesi açıklama:

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahalarında oynayacakları Stuttgart karşılaşması öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 27 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek takımın motivasyonunu ve hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

takım hedefi ve performans değerlendirmesi:

Jakobs, röportajında maçın kaderi açısından sonuç almaları gerektiğini belirterek, "Yarın mutlaka kazanmamız gerekiyor. Tek gerçek de bu." ifadelerini kullandı. Ayrıca takım içindeki rol paylaşımı ve arkadaşlık ilişkilerine de değinen oyuncu, Eren ile ilişkilerinin iyi olduğunu, her iki oyuncunun da yüksek performans sergilediğini ve hocanın tercihine saygı duyduklarını söyledi. Jakobs, hem bireysel hem de takım olarak her şeyi Galatasaray için yaptıklarını vurguladı.

okan buruk'a övgü:

Teknik direktör Okan Buruk'un başarısına değinen Jakobs, Buruk'un kulüp tarihine geçeceğini ve bunun takım tarafından canlı olarak yaşandığını söyledi: "Hocamız Galatasaray tarihine geçmiştir. Birçok insan o koltukta oturmak ister. Hocamız burada olmadığı zaman bu anlaşılacaktır." Jakobs'ın sözleri, hem sahadaki iddiasını hem de teknik ekibe duyulan güveni özetliyor.

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Stuttgart ile önemli bir maç oynayacaklarını...

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Stuttgart ile önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, mutlaka kazanmaları gerektiğini vurguladı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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