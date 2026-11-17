Tuğba akın enkazdan futbola uzanan yolculuğu

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Tuğba Akın, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde Irmak Apartmanı'nın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. 45. saatte kurtarılan Tuğba, aynı olayda babası Ahmet Akın'ı kaybetti; annesi ve iki ablası ise yaralı olarak çıkarıldı. Enkazda ve kurtarılma sürecinde yaşadığı yaralanmalar nedeniyle yaklaşık 10 ay İzmir ve Adana'daki hastanelerde tedavi gördü.

Amputasyon ve protez süreci:

Tedavi sürecinde Tuğba'nın sol bacağı dizinden ampute edildi. Ameliyatın ardından kendisine protez takıldı ve uzun bir rehabilitasyon dönemi başladı. Protezle yürümeye alıştıktan sonra önce eğitimine geri döndü, ardından çocukluğundan beri sevdiği futbola yeniden yöneldi. Bu süreç, hem fiziksel hem de zihinsel olarak toparlanmasında belirleyici oldu.

Antrenman, kulüp kaydı ve lisans:

Tuğba, spora olan ilgisini Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü'nde sürdürdü ve burada Ampute Futbol 2. Lig ekibinde antrenmanlara başladı. Antrenör Murat Kaya'nın desteğiyle çalışmalarını aksatmayan genç sporcu için kulüp lisans işlemlerini tamamladı ve lisanslı futbolcu oldu. Tuğba, hem lise eğitimini sürdürürken hem de antrenmanlara katılıp hedeflerini büyütüyor.

Genç sporcu deprem anını pek hatırlamadığını, önce okuluna döndüğünü sonra spora sarıldığını söylüyor. Futbolun ona güç ve umut verdiğini belirten Tuğba, milli takımda oynamayı hedefliyor ve antrenmanları hiç kaçırmıyor. Antrenör Murat Kaya ise Tuğba'yı özel bir sporcu olarak nitelendiriyor ve Türkiye’de yeni oluşturulan kadın ampute futbol takımı için onu milli sporcu seviyesine hazırlamayı amaçladıklarını vurguluyor.

Tuğba Akın'ın hikayesi, deprem sonrası kayıplara rağmen yeniden ayağa kalkmanın ve spora tutunmanın somut bir örneğini sunuyor. Eğitimini sürdürürken futboldan vazgeçmeyen genç sporcu, hem kişisel hedeflerine hem de örnek olmaya doğru ilerliyor.

ANTAKYA İLÇESİNDE AİLESİYLE YAŞADIĞI IRMAK APARTMANININ, 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNDE YIKILMASI SONUCU ENKAZ ALTINDA KALAN TUĞBA AKIN, DEPREMİN 45. SAATİNDE KURTARILDI. ANNESİ VE İKİ ABLASI ENKAZDAN YARALI OLARAK ÇIKARILIRKEN, BABASI AHMET AKIN YAŞAMINI YİTİRDİ.