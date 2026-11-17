Proje kapanışı ve etkinlikleri:

Kütahya'da özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen Engelsiz Rotalar: Kütahya’dan Geleceğe Umut ve Şifa Adımları projesi tamamlandı. Projenin kapanış ve gözleme etkinliği Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde gerçekleştirildi ve katılımcılara etkinlik boyunca sunulan uygulamalar değerlendirilerek gözleme ikram edildi.

Geziler ve hedefler:

Proje, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ve Tüm Engelliler Kimsesizler Yaşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütüldü. Uzmanların gözetiminde düzenlenen etkinliklerle 200 danışan Domaniç, Frig Vadisi, Dumlupınar Şehitliği ve Türkmen Dağı rotalarını keşfetti. Amaç, katılımcıların sosyal etkileşimlerini güçlendirerek kentteki tarihi ve doğal değerleri deneyimlemelerini sağlamaktı.

Katılımcılar ve yerel destek:

Kapanış programına Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Sarıyar ve Ejderhan Gezer katıldı. Programda proje süresince gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi, elde edilen kazanımlar ve toplumsal dayanışmaya katkılar vurgulandı. Belediye yetkilileri projede emeği geçen kurum ve gönüllülere teşekkür etti.

Proje boyunca düzenlenen geziler ve grup etkinlikleri, danışanların sosyal hayata katılımını artırma hedefiyle planlandı. Uzman gözetimi ve dernek koordinasyonu sayesinde katılımcıların güvenliği ile etkileşim düzeyleri ön planda tutuldu.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki kapanış etkinliği, hem yapılan çalışmaların bir değerlendirmesine hem de yerel yönetim ve sivil toplum arasında kurulan iş birliğinin görünür bir örneğine dönüştü. Projenin katılımcılara sunduğu deneyimlerin, benzer programlara örnek teşkil etmesi bekleniyor.

KÜTAHYA'DA ÖZEL İHTİYAÇLI BİREYLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMINI ARTIRMAK VE KENTİN TARİHİ İLE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TANIMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN "ENGELSİZ ROTALAR: KÜTAHYA'DAN GELECEĞE UMUT VE ŞİFA ADIMLARI" PROJESİ TAMAMLANDI.