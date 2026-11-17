Sanayi sitesinin güler yüzü: Hanife ablanın dayanışma hikâyesi

Ordu'da yaşayan 60 yaşındaki Hanife Akdemir, yaklaşık 15 yıldir Altınordu 2'nci Sanayi Sitesi içinde çöpe atılacak karton ve plastikleri toplayarak ailesinin geçimini sağlıyor. Eşinin rahatsızlığı sonrası üstlendiği ev sorumluluğunu, iki tekerlekli el arabasıyla sürdürdüğü günlük mesaisiyle dengeliyor.

Günlük mesai ve aile sorumluluğu:

Akdemir, sanayi sitesini dolaşıp geri dönüşüme kazandırılabilecek malzemeleri topluyor. Çalışma düzeni eşinin hastalığı nedeniyle zaman zaman kesintiye uğruyor; 'o hasta olduğu için sürekli sanayide de çalışamıyorum, onu doktora götürüyorum' diyerek eşine bakmak için işini ayarladığını söylüyor. Elde ettiği gelirle geçinmeye gayret ediyor ve bununla birlikte aylık 17 bin lira kira ödediğini belirtiyor.

Çocuğunun cezaevinde olduğunu, eşinin ise hastalığı nedeniyle çalışamadığını ifade eden Hanife, 'Ben alnımın akıyla, namusumla çalışıyorum. Buna da şükür, hamdolsun' sözleriyle hem onurlu çalışmasını hem de yaşadığı zorlukları özetliyor.

Sanayi esnafının desteği ve karşılıklı bağlılık:

Altınordu 2'nci Sanayi Sitesi'ndeki esnaf, Hanife'yi yıllardır tanıyor ve ona destek oluyor. Kaporta ustası Selim Yüksel Akdemir için 'Hanife ablamız sanayinin gülü, ablamız ve olmazsa olmazımız' diyor ve esnafın onu aileden biri gibi gördüğünü vurguluyor. Yüksel, 'biz onu kolluyoruz, o da bizi' ifadeleriyle aralarındaki karşılıklı dayanışmayı özetliyor.

Hanife Akdemir'in hikâyesi, küçük kazançlarla büyük sorumlulukları omuzlayanların ve yerel dayanışmanın görünür bir örneği olarak öne çıkıyor. Sanayi sitesindeki bu yakın ilişki, hem geçim mücadelesinde hem de toplumsal bağların korunmasında belirleyici oluyor.

ORDU’DA YAŞAYAN 60 YAŞINDAKİ HANİFE AKDEMİR, YAKLAŞIK 15 YILDIR SANAYİ SİTESİNDE ÇÖPE ATILACAK KARTON VE PLASTİKLERİ TOPLAYARAK AİLESİNİN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR.