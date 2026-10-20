Bayburt’ta kamu sporlarının basketbol birincisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Turnuva Bayburt’ta tamamlandı

Ulusal Spor Projeleri kapsamında düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Basketbol İl Birinciliği müsabakaları Bayburt’ta sona erdi. Kamu kurumlarında görev yapan çalışanların katıldığı organizasyonda takımlar centilmence mücadele etti.

dereceler:

Müsabakalar sonucunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci olurken, Bayburt Devlet Hastanesi ikinci, Aydıntepe Çok Programlı Lisesi üçüncü ve Polis Meslek Eğitim Merkezi dördüncü sırada yer aldı.

ödül töreni ve organizasyon:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda dereceye giren takımlar tebrik edildi; sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Turnuva, kurum çalışanları arasında sporun teşvik edilmesi ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

KAMU SPOR OYUNLARI BASKETBOL İL BİRİNCİLİĞİ TAMAMLANDI