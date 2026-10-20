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Galata yeni dönemde Şaban Yıldırım ile yeniden yapılandırılıyor

Galata Spor Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup'ta teknik direktörlüğe Şaban Yıldırım'ı getirdi; yönetim ve yeni ekiple lig hedefleri güçlendirilecek.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galata yeni dönemde Şaban Yıldırım ile yeniden yapılandırılıyor

şaban yıldırım resmen göreve başladı:

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Galata Spor Kulübü, teknik direktörlük görevine Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Şaban Yıldırım'ı getirdi. Siyah-kırmızılı ekip, alt liglerdeki tecrübesi ve başarılarıyla tanınan Yıldırım yönetiminde ligde kalıcı bir yapı ve yükselme hedefi oluşturmayı planlıyor.

tanışma toplantısı ve yönetsel destek:

Yeni teknik direktör, futbolcularla bir araya geldiği ilk günde kulüp yöneticileriyle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Galata Spor Kulübü Başkan Vekili Emin Selim Akgül ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu ve geleceğe dönük beklentiler ile sezon hedefleri paylaşıldı.

Yıldırım, toplantıda takım içi disiplin, oyun anlayışı ve kısa vadeli hedeflerin öncelikli olduğunu vurguladı. Yönetim ile teknik heyet arasında hızlı iletişim kurularak ilk idman programı ve hazırlık takvimine geçildi.

teknik ekip ve kulübün hedefleri:

Şaban Yıldırım'ın yardımcıları arasında Vedat Battal yardımcı antrenör, Yunus Akman atletik performans antrenörü ve Tuncay Pamuklar kaleci antrenörü olarak yer alıyor. Yeni ekibin göreve başlamasıyla birlikte kulüp, oyuncu performansını artırmaya ve ligde istikrarlı sonuçlar almaya odaklanacak.

1932'de kurulan ve iki sezon önce 33 yıl aradan sonra profesyonel liglere dönen Galata Spor Kulübü, teknik direktör değişikliğinin ardından ligdeki hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Yönetim ve teknik heyet, sezon boyunca sürdürülebilir bir yapılanma ve rekabetçi bir kadro oluşturmayı öncelikli hedef olarak belirledi.

TFF 3. LİG 1. GRUP’TA MÜCADELE EDEN GALATA SPOR KULÜBÜ, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE TÜRK...

TFF 3. LİG 1. GRUP’TA MÜCADELE EDEN GALATA SPOR KULÜBÜ, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE TÜRK FUTBOLUNUN DENEYİMLİ İSİMLERİNDEN ŞABAN YILDIRIM’I GETİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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