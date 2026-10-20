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Salihli'nin genç satranç başarıları kaymakamla paylaşıldı

Manisa'da düzenlenen okul sporları satranç turnuvalarında dereceye giren öğrenciler, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'a kupa ve madalyalarını takdim etti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Salihli'nin genç satranç başarıları kaymakamla paylaşıldı

Salihli'de şampiyonlarla buluşma:

Manisa'da düzenlenen okul sporları satranç turnuvalarında dereceye giren öğrenciler ve takım kaptanları, kazandıkları kupa ve madalyaları takdim etmek üzere Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ile bir araya geldi. Ziyarette turnuvalarda elde edilen başarılar paylaşıldı ve öğrencilere başarı dilekleri iletildi.

Ziyaretin ayrıntıları:

Takım kaptanları toplantıya öğrencilere ait kupa ve madalyalarla katıldı. Ziyarette ayrıca Salihli Sardes Satranç Spor Kulübü Başkanı Gürkan Aydeniz ile Türkiye Satranç Federasyonu Salihli İlçe Temsilcisi Ferdane Gökşen de hazır bulundu. Öğrenciler, turnuva süreçleri ve elde ettikleri dereceler hakkında bilgi verdi.

Kaymakamın değerlendirmesi ve ilçe yansımaları:

Ali Güldoğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Manisa genelinde düzenlenen turnuvalarda Salihli'yi başarıyla temsil eden öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Salihli'de satranç branşında elde edilen bu başarıların ilçe genelinde memnuniyetle karşılandığı bildirildi ve genç sporcuların desteklenmesine vurgu yapıldı.

Toplantı, hem öğrencilerin emeğinin takdir edildiği hem de yerel düzeyde sporun ve eğitim faaliyetlerinin öneminin bir kez daha vurgulandığı bir buluşma olarak tamamlandı.

MANİSA’DA DÜZENLENEN OKUL SPORLARI SATRANÇ TURNUVALARINDA KUPA VE MADALYA KAZANAN ŞAMPİYON...

MANİSA’DA DÜZENLENEN OKUL SPORLARI SATRANÇ TURNUVALARINDA KUPA VE MADALYA KAZANAN ŞAMPİYON SATRANÇÇILAR BAŞARILARINI SALİHLİ KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN İLE PAYLAŞARAK KAZANDIKLARI KUPALARI TAKDİM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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