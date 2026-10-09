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Genç polis adaylarının eğitimini yerinde değerlendirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Samsun'da 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek eğitim koşullarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:00

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EDİTÖR: Elif Demir

Genç polis adaylarının eğitimini yerinde değerlendirdi

Genç polis adaylarının eğitimini yerinde değerlendirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Samsun programı kapsamında 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu yerleşkesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

ziyaretin odağı:

Bakan Çiftçi, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda eğitim faaliyetleri, mevcut imkânlar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında okulun eğitim altyapısı ve genç polis adaylarının mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik adımlar değerlendirildi.

"Güçlü bir Emniyet Teşkilatının temeli, iyi yetişmiş, mesleki bilgi ve donanımı yüksek insan kaynağıdır. Milletimizin huzur ve güvenliğini emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şartlarda yetişmesine büyük önem veriyoruz. Kıymetli eğitim kadromuza teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı polis adaylarımıza başarılar diliyorum"

ziyarette yer alanlar:

Ziyarette ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, SAMSUN PROGRAMI KAPSAMINDA 19 MAYIS POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, SAMSUN PROGRAMI KAPSAMINDA 19 MAYIS POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİNİ ZİYARET EDEREK EĞİTİM FAALİYETLERİ VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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