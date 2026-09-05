Genç sürücü refüjdeki ağaca çarptı: 14 yaşındaki Metin Polat hayatını kaybetti

Kaza ayrıntıları:

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, 14 yaşındaki Metin Polat yönetimindeki 27 AND 131 plakalı motosiklet kavşakta kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet refüjdeki ağaca çarparak devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücünün durumu için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı; ancak yapılan kontrollerde Metin Polat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kavşakta kontrolden çıkarak savrulma ve refüjdeki ağaca çarpma anları yer alıyor. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Müdahale ve takip işlemleri:

Kazanın ardından olay yerinde yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri kazayla ilgili delil toplama ve kamera kayıtlarının incelenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Refüjdeki ağaca çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti