Her akşam bahçesini 50 kediye açan 62 yaşındaki gönüllü

İsmail Dündar'ın yıllardır süren bakımı:

Elazığ'ın Akçakiraz beldesine bağlı Altınçevre Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Dündar (62), 2016 yılından bu yana çevredeki sahipsiz sokak kedilerinin bakımını üstlendi. Medine Camii yakınlarındaki evinin bahçesine gün içinde dolaşan kediler, akşam saatlerinde toplanıyor.

Akşam ritüeli ve sayı:

Bahçede toplanan kedilerin sayısı zaman zaman değişse de, Dündar'ın verdiği bilgiye göre yaklaşık 50 kedi düzenli olarak mama ve su ihtiyaçlarını burada karşılıyor. Dündar, kedileri kovmak yerine "Allah rızası için" baktığını, geçen yıllarda bazı hastalıklar nedeniyle kayıplar yaşandığını ancak yine de yardımı sürdürdüğünü belirtti.

Dündar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "2016’dan beri bu canlara bakıyorum. Evvelki sene hastalandılar, ne yazık ki çoğu öldü. Bu sene de sağdan soldan gelenlerle birlikte sayıları 50 taneyi buldu. Akşam oldu mu hepsi evin bahçesine doluyor. Kovmak yerine Allah rızası için mecburen bakacağız, sularını mamalarını veriyoruz. Beddualarından sakınıp rızalarını almak yeter, sağ olsunlar Elazığ Belediyesi’nden arkadaşlar da gelip destek verdiler. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

Belediye desteği ve saha ziyareti:

Durumu takip eden Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dündar'ı ikametinde ziyaret ederek yürütülen besleme faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla kedi maması teslim etti. Belediye ekipleri, sahada gördükleri tablo karşısında destek vermeyi görev bildiklerini ifade etti.

Saha Sorumlusu Murat Yalçın da ziyaretle ilgili, "Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak İsmail amcamızı ziyaret ettik. Kendisinin burada çok sayıda kediye baktığını, onların beslenmesine yardımcı olduğunu biliyorduk. Biz de bu konuda elimizden geldiğince destek vermek amacıyla bugün buradayız. Gelip gördük ki gerçekten çok fazla kedi var. Belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda amcamıza mama desteği sağlamak üzere yanındayız" şeklinde konuştu.

Mahallede yaşayan ve bahçesini sokak hayvanlarına açan gönüllü bakıcının çalışmaları, hem kedi popülasyonunun düzenli beslenmesine katkı sağlıyor hem de belediyenin saha desteğiyle sürdürülebilir hale gelmeye çalışıyor.

ELAZIĞ’IN ALTINÇEVRE MAHALLESİNDE YAŞAYAN İSMAİL DÜNDAR, 2016 YILINDAN BU YANA EVİNİN BAHÇESİNE GELEN YAKLAŞIK 50 SAHİPSİZ KEDİNİN BAKIMINI VE BESLENMESİNİ ÜSTLENİYOR