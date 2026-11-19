Malatyalı uzman çavuş uğurlandı

Erzincan'da görev yapan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Emirhan Çelik, evinde başından silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

olayın seyri:

İki gün önce evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan Çelik, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve 24 yaşındaki asker yaşamını yitirdi.

tören ve defin:

Çelik'in cenazesi Malatya'ya getirilerek düzenlenen törenin ardından kılınan cenaze namazıyla uğurlandı. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Emirhan Çelik, Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Törene ailesi, yakınları, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

UZMAN ÇAVUŞ EMİRHAN ÇELİK, DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.