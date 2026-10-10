Genç yazılımcının ilaca bilinçli yaklaşım projesi dünya üçüncülüğü getirdi

Erzurum'dan uluslararası başarı

Erzurum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yağmur Şakar, Küresel Yapay Zekâ (Hackathon) Yarışması lise kategorisinde dünya üçüncüsü olarak okulu ve kentini gururlandırdı.

projenin amacı:

Yağmur ve ekibi, sağlık alanında ilaçların kontrollü ve bilinçli kullanımını desteklemek amacıyla bir yapay zekâ ve kodlama projesi geliştirdi. Proje, ilaç kullanım hatalarını azaltmayı ve hastaların tedavi sürecinde daha bilinçli kararlar almasını sağlamayı hedefliyor.

yarışma ve elde edilen sonuç:

Küresel Yapay Zekâ (Hackathon) Yarışması'nda lise kategorisinde elde edilen derece, projenin uluslararası düzeyde değerlendirilip ödüllendirilmesi anlamına geliyor. Bu başarı, genç nesillerin bilimsel düşünce ve teknolojik üretkenlik konusundaki yetkinliğini ortaya koydu.

okul ve il milli eğitim müdürlüğünün tebrikleri:

İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Yağmur Şakar'ı makamında ağırlayarak elde ettiği derece dolayısıyla tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Okul yönetimi ve öğretmenler de öğrencinin disiplinli çalışma anlayışı ve ekip çalışmasına vurgu yaparak desteklerini iletti.

Bu tür projeler, eğitim kurumlarının teknoloji odaklı yaklaşımının somut bir ürünü olarak değerlendiriliyor ve gençlerin sağlık teknolojileri gibi toplumsal fayda sağlayan alanlarda çözüm üretebildiğine dair olumlu bir örnek teşkil ediyor.

ERZURUM PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ 11. SINIF ÖĞRENCİSİ YAĞMUR ŞAKAR, KÜRESEL YAPAY ZEKÂ (HACKATHON) YARIŞMASI LİSE KATEGORİSİ’NDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK GURURLANDIRDI.