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Gençler Aydın'da tarih ve doğayla kaynaştı

Yeni kayıtlı öğrenciler, Gelin Tanış Olalım gezileriyle Aydın'da Doğanbey, Karina ve Priene Antik Kenti'ni keşfedip arkadaşlıklar kurdu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gençler Aydın'da tarih ve doğayla kaynaştı

öğrenciler Aydın'da tarih ve doğayla buluştu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Meryem Yazıcıoğlu ve Berin Menderes yurt müdürlükleri tarafından yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik düzenlenen gezilerde gençler, kentin tarihi ve doğal zenginliklerini yakından tanıma imkânı buldu. Program, öğrencilerin hem Aydın'ın önemli noktalarını görmesini hem de sosyal çevre oluşturmalarını amaçladı.

gezi rotaları ve ziyaret edilen yerler:

Projede yer alan öğrenciler Doğanbey Köyü, Karina ve Priene Antik Kenti gibi noktaları gezdi. Bu rotalar tarihi kalıntılarla doğayı bir arada sunarak katılımcılara bölgenin kültürel dokusunu doğrudan gözlemleme fırsatı sağladı. Rehberli yürüyüşler ve kısa bilgilendirme oturumlarıyla gezinin eğitimsel boyutu güçlendirildi.

sosyal uyum ve grup dinamikleri:

Etkinlikler yeni kayıtlı gençlerin birbirleriyle tanışmasına ve üniversite hayatına daha hızlı uyum sağlamalarına katkı sundu. Beraber geçirilen zaman sayesinde öğrenciler yeni arkadaşlıklar kurarken, ortak anılar biriktirip sosyal bağlarını güçlendirdi. Organizasyonu düzenleyen yurt müdürlükleri, bu tür gezilerin öğrencilerin aidiyet hissini artırdığını belirtti.

Genel olarak, 'Gelin Tanış Olalım' çerçevesinde yürütülen programlar öğrencilerin hem kentin kültürel mirasını keşfetmesine hem de sosyal entegrasyonlarına destek olmaya devam ediyor.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ MERYEM YAZICIOĞLU VE BERİN MENDERES YURT...

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ MERYEM YAZICIOĞLU VE BERİN MENDERES YURT MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN GEZİLERDE GENÇLER, KENTİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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