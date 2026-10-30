Gençler Bayburt'ta tandır geleneğini ustasından öğrendi

öğrenciler atölyede geleneksel tandır üretimini gördü

Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, kentin kültürel mirasını yakından tanımak amacıyla düzenlenen gezide geleneksel tandır yapımının merkezine konuk oldu. Etkinlik, okulun Yeşilay ve Kütüphanecilik Kulübü tarafından organize edildi ve öğrenciler ustalıkla örülmüş üretim sürecini yerinde izleme fırsatı buldu.

üretim süreci ve teknikler:

Atölyede öğrenciler, tandır yapımının ilk aşamasından son adımına kadar izleyerek bilgi aldı. Recai Purutoğlu üretimde kullanılan toprağın hazırlanmasından, şekillendirme ve kurutma aşamalarına dek uygulamalı açıklamalar yaptı. Purutoğlu, gençlere her safhada dikkat edilmesi gereken noktaları gösterirken, el becerisi ve sabrın önemini vurguladı.

ustanın mirası ve atölyenin geçmişi:

Purutoğlu, çıraklık dönemini babasının yanında geçirdiğini anlattı ve atölyenin aileden gelen bir miras olduğunu belirtti. Geçmişte çanak, çömlek, tuğla ve kiremit gibi farklı ürünlerin üretildiği mekânda bugün ağırlıklı üretim tandıra odaklı devam ediyor. Öğrenciler, ustanın deneyimini dinleyerek zanaatın hem teknik hem de kültürel boyutlarını kavradı.

Ziyaret, gençlerin yerel zanaatlara dair farkındalığını artırırken, Bayburt'un somut olmayan kültürel mirasını korumanın ve aktarmanın önemine dikkat çekti. Öğrenciler atölye gezisi sayesinde tandır yapımının detaylarını gözlemleme ve geleneksel bir sanat dalını yakından tanıma olanağı buldu.

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ TANDIR YAPIMINI USTASINDAN ÖĞRENDİ